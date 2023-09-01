Провидица из старообрядцев предсказала будущее России и исход СВО

Андрей Малахов на телеканале «Россия 1» сделал большой выпуск передачи «МАЛАХОВ». В программе рассказали про старообрядцев казаков-некрасовцев.

В этом году они отмечают шестидесятилетие возвращения на родину. Вернувшиеся старообрядцы поселились в Ставропольском крае. Там у них сегодня находится община.

Проживает там известная провидица Анастасия (Прасковья) Ялуплина. Местные жители ее называют «бабушка Паша». Много людей приезжают к старушке за предсказаниями или помощью. Женщина помогает дамам от бесплодия и отмаливает от всех бед.

В студии ведущий спросил у провидицы о будущем РФ и исходе СВО.

«Все добро, все будет хорошо. На Господа надеемся, Господь даст нам все. И здоровье, чтобы у всех было», —сказала бабушка Паша.