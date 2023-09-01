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SCMP: Ученые из Китая приблизились к созданию «искусственного Солнца»

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SCMP: Ученые из Китая приблизились к созданию «искусственного Солнца»
Новости науки
Фото из открытых источников

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сделала прогресс в развитии управляемой реакции ядерного синтеза, более известного как “искусственное солнце”. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Установка HL-2A типа токамак генерировала плазму с током 1 млн ампер, что и является основным этапом в разработке ядерного синтеза. Он предлагает экологически чистую, неограниченную, безопасную энергию.

К слову, в CNNC подтвердили успешную работу установки HL-2A в режиме улучшенного удержания. Это помогло достичь значительного плотности плазмы и роста температур. Это прогресс был достигнут благодаря преодолению технических трудностей и использования сильной системы по нагреву и отводу энергии. Устройство создано сотрудниками из Юго-Западного института физики.

К слову, HL-2A далеко не первое устройство, которое способно генерировать и затем удерживать горячую плазму, но оно является существенным прогрессом в сфере ядерной энергетики.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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