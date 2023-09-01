Yandex.RTB

Telegram-канал: Источник в Купянске сообщает о боях совсем рядом с городом

Image 16+
Telegram-канал: Источник в Купянске сообщает о боях совсем рядом с городом
Военные новости
Фото из открытых источников

ВС РФ постепенно продвигаются к Купянску. Источник в Telegram-канале «Купянск Наш» рассказал о происходящих рядом с городом боях. По данным источника, российские войска регулярно наносят удары по скоплению и ротации личного состава ВС Украины в Купянске.

Сегодня, 1 сентября, был нанесен удар по телевышке. Звуки боев и прилетов рядом от города - пишет источник.

Добавим, что ситуация на Купянском направлении становится напряженной. Продвижение войск РФ заставляет многих аналитиков  сомневаться в способности сохранить Киевом контроль над Купянском.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Telegram-канал: Источник в Купянске сообщает о боях совсем рядом с городом

Сегодня, 17:33

Комбат Ходаковский заявил, что Новодонецкое первым попадет под удар ВСУ

Сегодня, 17:25

Удар по Пскову - важный сигнал: политолог Бредихин объяснил все нюансы

30-08-2023, 19:33

WarGonzo: На Угледарском направлении ВС РФ отошли с ряда высот из-за угрозы окружения противником

30-08-2023, 10:23

Эксперт Тимофеев раскрыл дальнейшие сценарии развития СВО

28-08-2023, 20:46

Инструктаж Залужного и Третья мировая война. Результаты встречи главкома ВСУ и НАТО

27-08-2023, 22:12

Батальон «Восток»: Противник доминировал снарядами, мы чувствовали себя «голенькими»

27-08-2023, 09:48

Разведчик ВС РФ рассказал о женщинах-операторах БПЛА в рядах ВСУ на Купянском направлении

27-08-2023, 08:50

Буданов: В Крыму нет точек, куда не могут ударить ВС Украины

24-08-2023, 10:28

На Украине заявляют о поражении берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму

23-08-2023, 12:18

Батальон «Восток»: Несколько украинских БПЛА отработали по «дороге жизни», с ущербом для нас

23-08-2023, 09:03

Полковник Матвийчук: СВО на Украине может закончиться осенью

22-08-2023, 19:57

Украинские военные нанесли России удар болезненнее, чем подрыв Крымского моста

21-08-2023, 15:33

На "Армии-2023" показали новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет"

15-08-2023, 21:15

Военнослужащий Егор Гузенко осудил «ложь во благо» в ходе освещения СВО

13-08-2023, 15:38

Рогов: ВСУ стремятся выйти на оперативный простор с целью дальнейшего перерезания сухопутного коридора в Крым

13-08-2023, 08:08

«Как же тогда побеждать?»: Ходаковский заговорил о заградотрядах как о компенсаторе нехватки внутренней мотивации

10-08-2023, 10:53

В Верхней Салде простятся с 29-летним военным Игошевым, погибшим на СВО на Украине

4-08-2023, 14:51

Полковник Баранец предположил, где развернется главное сражение после окончания контрнаступления ВСУ

2-08-2023, 09:33

Депутат Госдумы Швыткин объяснил удары БПЛА ВСУ попыткой вызвать панику

1-08-2023, 13:08

Водителям в РФ рассказали, как их жизнь изменится с 1 сентября 2023
  • 30-08-2023, 09:02

Водителям в РФ рассказали, как их жизнь изменится с 1 сентября 2023

С 1 сентября 2023 года в РФ вступает в силу обновленный список условий, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Нарушителям грозит штраф. Так,

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года
  • Вчера, 12:08

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании. В частности, ужесточатся требования к оказанию платных медуслуг. Теперь договор

День Донской иконы Божией Матери 1 сентября 2023: о чем просить и чего нельзя делать
  • Вчера, 11:58

День Донской иконы Божией Матери 1 сентября 2023: о чем просить и чего нельзя делать

1 сентября 2023 года православные отмечают День Донской иконы Божией Матери. Она еще известна как заступница РФ и покровительница Донского

Найдена связь между временем пробуждения и размером заработной платы
  • 30-08-2023, 19:17

Найдена связь между временем пробуждения и размером заработной платы

Ученые из финского Университета Аалто (Aalto-universitetet) обнаружили, как биологические ритмы влияют на доход человека. Специалисты провели

SCMP: Ученые из Китая приблизились к созданию «искусственного Солнца»
  • Сегодня, 08:27

SCMP: Ученые из Китая приблизились к созданию «искусственного Солнца»

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сделала прогресс в развитии управляемой реакции ядерного синтеза, более известного как

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей
  • Сегодня, 15:58

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом, которые можно приобрести в России до 900 тысяч рублей. На первом месте оказался лифтбэк Skoda Octavia