Telegram-канал: Источник в Купянске сообщает о боях совсем рядом с городом

ВС РФ постепенно продвигаются к Купянску. Источник в Telegram-канале «Купянск Наш» рассказал о происходящих рядом с городом боях. По данным источника, российские войска регулярно наносят удары по скоплению и ротации личного состава ВС Украины в Купянске.

Сегодня, 1 сентября, был нанесен удар по телевышке. Звуки боев и прилетов рядом от города - пишет источник.

Добавим, что ситуация на Купянском направлении становится напряженной. Продвижение войск РФ заставляет многих аналитиков сомневаться в способности сохранить Киевом контроль над Купянском.