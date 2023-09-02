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Самойлов день празднуют православные 2 сентября: что за праздник, приметы

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Самойлов день празднуют православные 2 сентября: что за праздник, приметы
В России
Фото из открытых источников

2 сентября православные чтят память ветхозаветного пророка Самуила. В календаре праздник носит название Самойлов день.

Пророк жил в XI веке до нашей эры и когда ему исполнилось 3 года, мать его отдала на воспитание священнику Илию из Силома. В детстве он проявлял способности прорицателя. В 12 лет он увидел видение, что Всевышний покарал род Илия, поскольку его сыновья ведут нечестивый образ жизни. Пророчество сбылось тогда, когда филистимляне вторглись в Израиль и захватили Ковчег, убив наследников Илия. Священник был стар, он упал на землю и умер. Самуил же получил титул судьи израильского. Он 40 лет руководил народом Израиля и занимался духовным просвещением. Благодаря молитвам пророка, израильтяне избавились от захватчиков и вернули святыню.

По поверью, в Самойлов день оставлять детей без присмотра нельзя, иначе злые духи напугают их и нашлют болезни. Также не нужно пускать незнакомцев в дом, поскольку они внесут в семью разлад.

Согласно приметам, в праздник нежелательно стричь волосы и ногти, чтобы не лишиться удачи и здоровья. Не следует ссориться с близкими, чтобы не навлечь беду. При этом можно работать в огороде или загадывать желание, котрое обязательно сбудется.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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