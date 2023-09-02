Самойлов день празднуют православные 2 сентября: что за праздник, приметы

С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании. В частности, ужесточатся требования к оказанию платных медуслуг. Теперь договор
Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом, которые можно приобрести в России до 900 тысяч рублей. На первом месте оказался лифтбэк Skoda Octavia
1 сентября 2023 года православные отмечают День Донской иконы Божией Матери. Она еще известна как заступница РФ и покровительница Донского
Ученые из финского Университета Аалто (Aalto-universitetet) обнаружили, как биологические ритмы влияют на доход человека. Специалисты провели
Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сделала прогресс в развитии управляемой реакции ядерного синтеза, более известного как
Екатеринбург пострадал от медленного циклона, который пришел на Урал с севера. По информации Уральского гидрометцентра, за последние дни на