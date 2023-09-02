Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань

Медики из Mayo Clinic — Rochester (США) в результате изучения обнаружили, что бактерии Eggerthella lenta могут оказывать влияние на иммунную систему человека, страдающего от ревматоидного артрита. Так, что у людей с тяжелым протеканием болезни в кишечнике найдено большое количество этих бактерий.

Eggerthella lenta изменяют обмен веществ, стимулируя активность иммунных клеток, которые ответственны за производство антител, атакующих собственные ткани. Это ухудшает состояние больного и приводит к усилению болей. Ученые провели эксперимент на трансгенных мышах, предрасположенных к ревматоидному артриту. Добавление Eggerthella lenta в микрофлору кишечника не увеличивало риск развития недуга, но усиливало его симптомы.

Дальнейшие эксперименты показали, особенно чувствительный к бактерии самки мышей. Иммунная система у них сильнее реагировала на наличие Eggerthella lenta, что объясняет, почему женщины страдают чаще от артрита, чем мужчины.