«Нострадамус XXI века» Мохаммад Сидик Афган ошибся с прогнозом о СВО

Сидик Афган ошибся с прогнозом о военной спецоперации РФ.

Легендарный «Нострадамус XXI века» Мохаммад Сидик Афган, заявляющий о способности предсказывать будущее с помощью собственных математических формул, дал неверный прогноз о возможном военном конфликте между Россией и Украиной.

По мнению Афгана, с помощью магии цифр можно точно рассчитать наступление того или иного события. В свое время математик-прорицатель предсказал развал СССР, президентство Барака Обамы, приход коронавируса.



Источник фото: архив редакции

Афган в начале февраля 2022 года пришел в телестудию и постарался ответить на злободневный вопрос: будет ли Россия участвовать в войне. В эфире ток-шоу эксперты спросили Афгана, чего можно ждать от ближайшего будущего.

Он ответил, что "до 2025 года войны не будет".

Напомним, что ранее Сидик Афган предсказывал развал США и ядерный апокалипсис 17 июля 2023 года.

Источник фото: архив редакции