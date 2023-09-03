Что делать, если нет разрыхлителя для теста: как его сделать и чем можно заменить

Чем можно заменить чайную ложку разрыхлителя и можно ли обойтись без него - узнайте в статье ИНФОРМИНГ.





Разрыхлитель - специальный пекарский порошок. Он состоит из муки (крахмала), соды, лимонной кислоты. Благодаря этому выпечка хорошо поднимается, получится пышной из-за насыщения углекислым газом.

Можно ли заменять разрыхлитель для теста содой - вариант 1

Сода - отличный разрыхлитель, если температура поднимается до 60°С и выше, она выделяет углекислый газ. Подойдет для бисквитного, песочного, заварного теста. Добавляем в чистом виде, уксусом не нужно гасить. Пропорции прежние - чайную ложку разрыхрителя заменяем чайной ложкой соды.

Как сделать разрыхлитель из уксуса и соды - вариант 2

Если в тесте сода не успеет разложиться, выпечка будет иметь легкий привкус. Поэтому если в тесте кислых ингредиентов, что ее лучше всего использовать с уксусом.

Гашеную соду в тесто вводят очень быстро, так углекислый газ не успеет улетучится. Выпекать надо тесто сразу, поскольку реакция была запущена.

Чем можно заменить разрыхлитель, кроме соды - вариант 3

Алкоголем многие хозяйки заменяют разрыхлитель.Благодаря ему тесто воздушное, выпечка имеет приятный аромат. Но самое важное, что применять его можно лишь для песочного дрожжевого или бездрожжевого теста.

Чем заменить разрыхлитель без уксуса, соды, спиртного - вариант 4

Газированная вода найдется в каждом доме. Она наполнит тесто углекислым газом, как и все вышеперечисленные ингредиенты. Необходимо просто заменить обычную воду на газированную в рецепте. Пойдет для сдобной выпечки, пресной, заварной, которую делают на воде.

Домашний разрыхлитель - рецепт и пропорции

Если ни один способ не подходит, можно сделать самостоятельно разрыхритель и применять для приготовления песочного теста либо бисквита. Рецепт простой: взять 5 ст. л пищевой соды, 3 ст. л лимонной кислоты, 12 ст. л муки. Все ссыпать в банку, хорошенько перемешать. Важно использовать деревянную ложку или лопатку.