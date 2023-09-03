Как хранить лук в городской квартире на зиму: полезные советы для хозяек

Существуют универсальные советы, как хранить лук на зиму в квартире. Для этого надо выбирать хорошо проветриваемое, сухое помещение.



Как хранить лук, чтобы не сгнил - влажность и температура

Оптимальной температурой является от 7 до 13 °С. Влажность - от 65 до 70%.

Если лук хранится вместе с иными овощами, нужно знать, что морковь, картофель, морковь выделяют много влаги, которая плохо повлияет на сохранность лука.









Где хранить лук на зиму - лучшее место

Домашний хозяйственный шкаф и кладовка - это не лучшие варианты для хранения лука целую зиму. В этом месте невозможно обеспечить необходимые условия, поэтому, если нет выбора, надо следить за влажностью, чтобы луковицы не прорастали или гнили.

Как хранить лук в холодильнике и на балконе