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Как хранить лук в городской квартире на зиму: полезные советы для хозяек

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Как хранить лук в городской квартире на зиму: полезные советы для хозяек
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Фото из открытых источников

Существуют универсальные советы, как хранить лук на зиму в квартире. Для этого надо выбирать хорошо проветриваемое, сухое помещение.

Как хранить лук, чтобы не сгнил - влажность и температура

Оптимальной температурой является от 7 до 13 °С. Влажность - от 65 до 70%. 

Если лук хранится вместе с иными овощами, нужно знать, что морковь, картофель, морковь выделяют много влаги, которая плохо повлияет на сохранность лука.


Источник фото: редакция издания 


Где хранить лук на зиму - лучшее место

Домашний хозяйственный шкаф и кладовка - это не лучшие варианты для хранения лука целую зиму. В этом месте невозможно обеспечить необходимые условия, поэтому, если нет выбора, надо следить за влажностью, чтобы луковицы не прорастали или гнили.

Как хранить лук в холодильнике и на балконе

Текст: Информационное агентство «Informing»

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