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Как убрать катышки со свитера и штанов: 4 метода, о которых вы точно не знали

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Как убрать катышки со свитера и штанов: 4 метода, о которых вы точно не знали
Новости
Фото из открытых источников

Почему появляются катышки и как можно быстро избавиться быстро от них - узнайте в статье ИНФОРМИНГ.

Источник фото: depositphotos.com


Катышки образуются, когда стираете одежду и носите ее, создавая трение. Чем длиннее ворс ткани, а также ниже ее плотность, тем больше вероятность того, что появятся катышки. ИНФОРМИНГ расскажет, как можно легко убрать их с одежды средствами, о которых вы не знали.


Как убрать катышки - машинка 


Такое приспособление - легкий, быстрый, надежный способ от катышек. Электробритва работает на батарейках либо аккумуляторе, срезая катышки лезвием. Пользоваться следует осторожно, поскольку можно разрезать ткань. Проводя по одежде лезвием, слегка ее натягивайте, не прижимая сильно устройство к вещи.


Как убрать катышки с одежды бритвой - техника


Это требует осторожности. Важно, что брать надо бывшую в использовании бритву, она не должна быть чересчур острой. Для начала нужно осторожно разложить одежду на поверхности и хорошенько натянуть ее. Затем провести по участкам лезвием, пока не удалятся все катышки.


Как убрать катышки с синтетики скотчем


Метод этот подойдет для легких тканей, где катышки держатся слабо. Чтобы убрать катышки с футболки или худи, стоит отмотать 10-15 см скотча, приклеить его на ткань и через две минуты резкими движениями оторвать, натягивая при этом ткань.

Как убрать катышки ножом

Источник фото: depositphotos.com 


Обыкновенным канцелярским срезайте катышки с ткани. По мере очистки собирать катышки руками и выбрасывать в мусор.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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