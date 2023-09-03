Какое средство помогает от засора труб: проверенные рецепты бывалых хозяюшек

Чтобы решить эту весьма непростую бытовую проблему химическим способами очистки, сперва попробуйте самые действенные и проверенные способы, который предлагается в публикации ИНФОРМИНГ.





Труба засорилась, а вода не уходит. Устранить в пластиковых и металлических трубах засор можно. стоит сказать, что к формированию "пробки" может привести много факторов. В основном это пищевые жиры, мусор, инородные тела.





Какое средство помогает от засора труб





Специальными средствами можно "пробить" канализацию, их покупают в отделах с бытовой химией. Они продаются как в виде порошка, так и в виде гранул и жидкости. Одно из самых популярных средств – "Крот". Обычно называются так средства, которые в своем составе содержат едкий натр (каустическую соду, NaOH). Использовать средство следует строго по инструкции.





Как можно прочистить трубы содой и уксусом





Эти компоненты могут использоваться для очищения как на металлических, так и пластиковых трубных систем. Сперва в отверстие слива нужно высыпать пищевую соду, затем – залить тот же объем уксуса (например, по половине стакана). Через 2-3 часа в слив необходимо залить кипяток – для промывки. Чтобы метод был эффективнее, не разбавляйте соду водой.





Как прочистить трубы содой и кипятком





Есть еще одна хорошая комбинация, которая подойдет для очистки труб на кухне от жира – это сода с кипятком. Растворить в трубе жир поможет один литр кипятка. После воды нужно всыпать в раковину стакан соды. Далее надо добавить вновь немного кипятка. Оставить на несколько минут, затем промыть.







