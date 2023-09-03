Мясо будет нежным и растает во рту: 5 способов размягчить жесткое мясо

Даже у опытных хозяек мясо может получиться резиновым даже после длительного приготовления. Часто проблема возникает у тех, кто применяет домашнее мясо. Однако даже самую жесткую и твердую свинину можно превратить в нежный деликатес при помощи нескольких кулинарных хитростей.









Как размягчить сырое мясо:





Маринад с газированной водой: Нарежьте мясо на порционные куски и полностью залейте его минеральной газированной водой. Поставьте в холодильник на 4 часа, затем готовьте. Фруктовый маринад: Используйте киви или лимон. На 1 кг мяса возьмите один киви или мякоть 1 лимона. Смешайте мясо с фруктовым пюре и оставьте на 30 минут в холодильнике. Маринад с красным вином: Замочите мясо в красном вине буквально на 1 час. Спринцевание: Обкалывайте кусок мяса кулинарным или обычным аптечным шприцом со всех сторон, используя смесь из стакана кипяченой охлажденной воды, 1 ч. л. соли и 2 ч. л. чёрного перца. Используйте водяную баню: Если запекаете мясо в духовке, поставьте под противень с мясом емкость с водой. Это поможет сохранить влажность мяса.

Как размягчить готовое мясо:





Водяная баня: Положите готовое жесткое мясо на дуршлаг и ставьте его над кастрюлей с кипящей водой. Мясо впитает влагу и станет сочнее. Готовьте мясо от 15 до 45 минут, пока оно не достигнет желаемой мягкости. Протушивание в воде с сливками и сахаром: Повторно протушите жесткую приготовленную говядину в воде со сливками и небольшой щепоткой сахара. Сахар поможет сделать волокна мягкими.

Эти методы помогут сделать мясо более нежным и сочным. Выберите подходящий для вас способ в зависимости от типа мяса и способа его приготовления.







