Некоторые продукты питания облегчают процесс отказа от курения. Представляем вашему вниманию 8 продуктов, которые помогут збавиться от вредной привычки.





Бросить курить - сложная задача, особенно для курильщиков с большим стажем. Информинг составил список из 8 продуктов питания, которые помогают уменьшить желание курить и поддерживают вас в борьбе с этой вредной привычкой.

Молоко: Молоко и молочные продукты содержат лактозу, которая стимулирует удовольствие в мозгу. Поэтому стакан молока может заменить сигарету, а после него вкус сигарет становится менее приятным. Фруктовые соки и фрукты: Фрукты богаты глюкозой, которая может уменьшить тягу к никотину. Кроме того, жевание фруктов помогает снять нервное напряжение. Индейка: Мясо индейки содержит аминокислоту триптофан, способствующую выработке серотонина - гормона удовольствия. Это помогает компенсировать удовольствие, которое ранее приносили сигареты. Сельдерей: Долгое жевание свежего сельдерея может отвлечь от мыслей о курении и придать сигаретам неприятный вкус. Баклажаны: Баклажаны содержат никотиновую кислоту, которая может снизить желание курить и помочь справиться со стрессом. Горький шоколад: Несколько квадратиков горького шоколада могут зарядить вас глюкозой и помочь справиться со стрессом после отказа от сигарет. Имбирь: Свежий имбирь может помочь устранить желание курить. Носите его с собой и съедайте небольшие кусочки при необходимости. Брокколи: Брокколи богаты витаминами и веществами, которые помогают вывести никотин из организма и улучшить работу легких. Этот продукт также низкокалорийный, что полезно для контроля веса.

Попробуйте включить эти продукты в свой рацион, чтобы улучшить свои шансы бросить курить.