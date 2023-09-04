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Что приготовить из яблок: быстрые и вкусные рецепты на каждый день

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Что приготовить из яблок: быстрые и вкусные рецепты на каждый день
В России
Фото из открытых источников

Какие десерты можно сделать из яблок в духовке, на сковороде и как быстро, вкусно можно приготовить мясо с яблоками.


Куриное филе с яблоками – идеальное сочетание для ужина

Этот рецепт курицы с яблоками звучит аппетитно и полезно. Если вы хотите приготовить это блюдо, вот подробная инструкция:

 


  • Куриное филе - 300 г
  • Яблоко - 1 шт.
  • Молоко - 70 мл
  • Помидор - 1 шт.
  • Чеснок - 1 шт.
  • Лук - половинка
  • Соль, перец, приправа для курицы - по вкусу

Инструкции:

  1. Промойте куриное филе и обсушите его. Затем нарежьте его на средние кусочки.

  2. Очистите яблоко от сердцевины и также нарежьте на кусочки, сравнимые с кусочками курицы.

  3. Разогрейте сковороду и обжаривайте лук вместе с кусочками куриного филе на среднем огне около 7 минут, пока мясо не станет золотистым и лук не станет мягким и прозрачным.

  4. Добавьте нарезанные яблоки к куриному филе и продолжайте обжаривать еще 3-5 минут. Яблоки должны немного подмягчиться, но оставаться нежными.

  5. Теперь приготовьте соус: натрите помидор на терке и перемешайте с раздавленным чесноком, перцем, солью и приправой для курицы. Добавьте молоко и хорошо перемешайте, чтобы получилась гладкая смесь.

  6. Выложите курицу с яблоками в глубокую форму для запекания и залейте ее приготовленной чесночно-томатной пастой.

  7. Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте форму в нее. Запекайте блюдо в течение 10 минут или до тех пор, пока курица не станет золотистой и хорошо прожаренной.

  8. Подавайте курицу с яблоками горячей. Вы можете подать ее с приготовленными гарнирами, такими как картофельное пюре или отварным рисом.

    Заливной пирог с яблоками на сковороде

    Этот рецепт яблочного заливного пирога на сковороде звучит вкусно и интересно. Вот как его приготовить:

    Ингредиенты:

    • Яблоки – 2 шт.
    • Яйцо – 1 шт.
    • Сахар – 60 г
    • Ванильный сахар — 7 г
    • Масло растительное — 60 мл
    • Молоко – 150 мл
    • Пшеничная мука – 150 г
    • Разрыхлитель — 8 г
    • Соль — щепотка
    • Манка – чайная ложка

    Инструкции:

    1. Возьмите сковороду с толстым дном и смажьте дно и бока мягким сливочным маслом. Затем посыпьте сахаром и манкой. Потрясите сковородой, чтобы манка и сахар равномерно распределились. Они станут основой для хрустящей корки пирога.

    2. Очистите и нарежьте яблоки на кольца, удалив семена. Выложите их на подготовленную сковороду.

    3. В глубокой емкости разбейте яйцо, добавьте соль, ванильный сахар и обычный сахар. Взбейте эту смесь венчиком до получения однородной массы.

    4. Влейте молоко и растительное масло в смесь из яиц и сахара. Перемешайте венчиком до равномерного соединения ингредиентов.

    5. Постепенно добавляйте просеянную муку, при этом после каждой порции муки хорошо перемешивайте массу. После муки добавьте разрыхлитель и влейте уксус. Тесто должно получиться средней густоты, похожим на сметану.

    6. Залейте тестом яблоки на сковороде, равномерно распределив его поверхность.

    7. Поставьте сковороду на небольшой огонь и накройте ее крышкой.

    8. Печь заливной пирог с яблоками на сковороде нужно примерно 10 минут. Вы заметите, что сверху он становится сухим, а снизу подрумянивается. Переверните пирог на другую сторону, используя тарелку. Снова накройте сковороду крышкой и готовьте еще примерно 10 минут.


      Источник фото: архив издания 

      Вкусная шарлотка с яблоками за 30 минут

      Это простой и вкусный рецепт шарлотки с яблоками. Вот как его приготовить:

      Ингредиенты:

      • Яблоки – 2-3 шт.
      • Апельсиновый сок – 2 ст. л или лимонный сок – 1 ст. л
      • Яйца – 5 шт.
      • Сахар – 200 г
      • Мука – 200 г
      • Масло для смазывания формы
      • Ванильный сахар – 10 г
      • Щепотка соли

      Инструкции:

      1. Помойте яблоки, очистите их от кожуры, удалите семена и плодоножку. Нарежьте яблоки на мелкие кубики одинакового размера.

      2. Чтобы предотвратить потемнение яблок, сбрызните их апельсиновым соком (или лимонным, если нет апельсинового) и посыпьте ванильным сахаром. Перемешайте и оставьте на время.

      3. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.

      4. В миске взбейте 5 яиц вместе с 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепоткой соли, используя миксер. Взбивайте, пока масса не побелеет и не увеличится в объеме примерно вдвое.

      5. Постепенно добавляйте 200 г просеянной муки и аккуратно перемешивайте тесто до тех пор, пока мука полностью не растворится. Тесто должно быть текучим, но достаточно густым.

      6. Смажьте форму для выпечки маслом и посыпьте ее немного мукой. Переверните форму и вытряхните лишнюю муку. Можно также использовать пергаментную бумагу, чтобы избежать прилипания.

      7. Вылейте тесто в приготовленную форму и разровняйте его. Затем равномерно уложите яблоки сверху.

      8. Выпекайте шарлотку в разогретой духовке при 180 градусах в течение 30 минут. Проверьте готовность, воткнув в центр пирога деревянный шампур или нож — если они выходят сухими, пирог готов.

      9. После выпечки оставьте шарлотку остывать в форме, чтобы бисквит сохранял хорошую форму.

      10. Подавайте шарлотку по желанию с чашкой чая или кофе.

        Источник фото: архив издания Яблочный штрудель из лаваша

        Отличный рецепт для приготовления яблочного штруделя из лаваша! Вот как его приготовить:

        Ингредиенты:

        • Лаваш – 2 шт.
        • Яблоки – 5 шт.
        • Сахар – 6 ст. л
        • Сливочное масло – 50 г
        • Молотая корица – ч. л
        • Яйцо – 1 шт.
        • Лимонный сок – 2 ст.л.

        Инструкции:

        1. Очистите яблоки от семян и кожуры, а затем нарежьте их тонкими ломтиками. Чтобы предотвратить потемнение яблок, полейте их лимонным соком и перемешайте.

        2. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте сахар и перемешайте. Выложите на сковородку подготовленные яблоки.

        3. Тушите яблоки на среднем огне до мягкости. В конце добавьте молотую корицу, перемешайте. Дайте начинке остыть.

        4. Разложите лаваш на рабочей поверхности и смажьте его взбитым яйцом.

        5. Выложите яблочную начинку на лаваш, равномерно распределяя ее по всей поверхности и оставив примерно 1,5-2 см свободного края.

        6. Осторожно сверните лаваш в рулет, начиная с более широкой стороны.

        7. Выложите штрудель на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой, и снова смажьте его взбитым яйцом.

        8. Выпекайте штрудель в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия около 15 минут, или пока он не станет золотистым и хрустящим.

        9. После выпечки оставьте штрудель остыть немного, а затем порежьте его на порции и подавайте. Приятного аппетита!

Текст: Информационное агентство «Informing»

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