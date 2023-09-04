Что приготовить из яблок: быстрые и вкусные рецепты на каждый день

Какие десерты можно сделать из яблок в духовке, на сковороде и как быстро, вкусно можно приготовить мясо с яблоками.





Куриное филе с яблоками – идеальное сочетание для ужина

Этот рецепт курицы с яблоками звучит аппетитно и полезно. Если вы хотите приготовить это блюдо, вот подробная инструкция:





Куриное филе - 300 г

Яблоко - 1 шт.

Молоко - 70 мл

Помидор - 1 шт.

Чеснок - 1 шт.

Лук - половинка

Соль, перец, приправа для курицы - по вкусу

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