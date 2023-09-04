Что приготовить из яблок: быстрые и вкусные рецепты на каждый день

Какие десерты можно сделать из яблок в духовке, на сковороде и как быстро, вкусно можно приготовить мясо с яблоками.
Куриное филе с яблоками – идеальное сочетание для ужина
Этот рецепт курицы с яблоками звучит аппетитно и полезно. Если вы хотите приготовить это блюдо, вот подробная инструкция:
- Куриное филе - 300 г
- Яблоко - 1 шт.
- Молоко - 70 мл
- Помидор - 1 шт.
- Чеснок - 1 шт.
- Лук - половинка
- Соль, перец, приправа для курицы - по вкусу
Инструкции:
-
Промойте куриное филе и обсушите его. Затем нарежьте его на средние кусочки.
-
Очистите яблоко от сердцевины и также нарежьте на кусочки, сравнимые с кусочками курицы.
-
Разогрейте сковороду и обжаривайте лук вместе с кусочками куриного филе на среднем огне около 7 минут, пока мясо не станет золотистым и лук не станет мягким и прозрачным.
-
Добавьте нарезанные яблоки к куриному филе и продолжайте обжаривать еще 3-5 минут. Яблоки должны немного подмягчиться, но оставаться нежными.
-
Теперь приготовьте соус: натрите помидор на терке и перемешайте с раздавленным чесноком, перцем, солью и приправой для курицы. Добавьте молоко и хорошо перемешайте, чтобы получилась гладкая смесь.
-
Выложите курицу с яблоками в глубокую форму для запекания и залейте ее приготовленной чесночно-томатной пастой.
-
Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте форму в нее. Запекайте блюдо в течение 10 минут или до тех пор, пока курица не станет золотистой и хорошо прожаренной.
-
Подавайте курицу с яблоками горячей. Вы можете подать ее с приготовленными гарнирами, такими как картофельное пюре или отварным рисом.
Заливной пирог с яблоками на сковороде
Этот рецепт яблочного заливного пирога на сковороде звучит вкусно и интересно. Вот как его приготовить:
Ингредиенты:
- Яблоки – 2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 60 г
- Ванильный сахар — 7 г
- Масло растительное — 60 мл
- Молоко – 150 мл
- Пшеничная мука – 150 г
- Разрыхлитель — 8 г
- Соль — щепотка
- Манка – чайная ложка
Инструкции:
-
Возьмите сковороду с толстым дном и смажьте дно и бока мягким сливочным маслом. Затем посыпьте сахаром и манкой. Потрясите сковородой, чтобы манка и сахар равномерно распределились. Они станут основой для хрустящей корки пирога.
-
Очистите и нарежьте яблоки на кольца, удалив семена. Выложите их на подготовленную сковороду.
-
В глубокой емкости разбейте яйцо, добавьте соль, ванильный сахар и обычный сахар. Взбейте эту смесь венчиком до получения однородной массы.
-
Влейте молоко и растительное масло в смесь из яиц и сахара. Перемешайте венчиком до равномерного соединения ингредиентов.
-
Постепенно добавляйте просеянную муку, при этом после каждой порции муки хорошо перемешивайте массу. После муки добавьте разрыхлитель и влейте уксус. Тесто должно получиться средней густоты, похожим на сметану.
-
Залейте тестом яблоки на сковороде, равномерно распределив его поверхность.
-
Поставьте сковороду на небольшой огонь и накройте ее крышкой.
-
Печь заливной пирог с яблоками на сковороде нужно примерно 10 минут. Вы заметите, что сверху он становится сухим, а снизу подрумянивается. Переверните пирог на другую сторону, используя тарелку. Снова накройте сковороду крышкой и готовьте еще примерно 10 минут.
Вкусная шарлотка с яблоками за 30 минут
Это простой и вкусный рецепт шарлотки с яблоками. Вот как его приготовить:
Ингредиенты:
- Яблоки – 2-3 шт.
- Апельсиновый сок – 2 ст. л или лимонный сок – 1 ст. л
- Яйца – 5 шт.
- Сахар – 200 г
- Мука – 200 г
- Масло для смазывания формы
- Ванильный сахар – 10 г
- Щепотка соли
Инструкции:
-
Помойте яблоки, очистите их от кожуры, удалите семена и плодоножку. Нарежьте яблоки на мелкие кубики одинакового размера.
-
Чтобы предотвратить потемнение яблок, сбрызните их апельсиновым соком (или лимонным, если нет апельсинового) и посыпьте ванильным сахаром. Перемешайте и оставьте на время.
-
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
-
В миске взбейте 5 яиц вместе с 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепоткой соли, используя миксер. Взбивайте, пока масса не побелеет и не увеличится в объеме примерно вдвое.
-
Постепенно добавляйте 200 г просеянной муки и аккуратно перемешивайте тесто до тех пор, пока мука полностью не растворится. Тесто должно быть текучим, но достаточно густым.
-
Смажьте форму для выпечки маслом и посыпьте ее немного мукой. Переверните форму и вытряхните лишнюю муку. Можно также использовать пергаментную бумагу, чтобы избежать прилипания.
-
Вылейте тесто в приготовленную форму и разровняйте его. Затем равномерно уложите яблоки сверху.
-
Выпекайте шарлотку в разогретой духовке при 180 градусах в течение 30 минут. Проверьте готовность, воткнув в центр пирога деревянный шампур или нож — если они выходят сухими, пирог готов.
-
После выпечки оставьте шарлотку остывать в форме, чтобы бисквит сохранял хорошую форму.
-
Подавайте шарлотку по желанию с чашкой чая или кофе.
Яблочный штрудель из лаваша
Отличный рецепт для приготовления яблочного штруделя из лаваша! Вот как его приготовить:
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 шт.
- Яблоки – 5 шт.
- Сахар – 6 ст. л
- Сливочное масло – 50 г
- Молотая корица – ч. л
- Яйцо – 1 шт.
- Лимонный сок – 2 ст.л.
Инструкции:
-
Очистите яблоки от семян и кожуры, а затем нарежьте их тонкими ломтиками. Чтобы предотвратить потемнение яблок, полейте их лимонным соком и перемешайте.
-
Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте сахар и перемешайте. Выложите на сковородку подготовленные яблоки.
-
Тушите яблоки на среднем огне до мягкости. В конце добавьте молотую корицу, перемешайте. Дайте начинке остыть.
-
Разложите лаваш на рабочей поверхности и смажьте его взбитым яйцом.
-
Выложите яблочную начинку на лаваш, равномерно распределяя ее по всей поверхности и оставив примерно 1,5-2 см свободного края.
-
Осторожно сверните лаваш в рулет, начиная с более широкой стороны.
-
Выложите штрудель на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой, и снова смажьте его взбитым яйцом.
-
Выпекайте штрудель в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия около 15 минут, или пока он не станет золотистым и хрустящим.
-
После выпечки оставьте штрудель остыть немного, а затем порежьте его на порции и подавайте. Приятного аппетита!
Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей