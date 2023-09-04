Yandex.RTB

Где находится ключ к похудению: похоже, найден ответ на вечный вопрос

Image 16+
Где находится ключ к похудению: похоже, найден ответ на вечный вопрос
Новости науки
Фото из открытых источников

Исследование, проведенное южнокорейскими учеными из Института фундаментальных наук (IBS), обнаружило нейроны GABRA5 в гипоталамусе, которые играют важную роль в регуляции веса человека. Эти нейроны регулируют активность гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая в свою очередь влияет на реакции мозга на раздражители и поддерживает баланс организма.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах ученые выяснили, что активность группы нейронов GABRA5 оказывает влияние на накопление жировой ткани. Мыши с заторможенной реакцией нервных клеток склонны к набору веса, в то время как их сородичи с повышенной активностью быстро теряют лишний вес.

Отметим, что полученные результаты подтверждают, что нейроны группы GABRA5 играют ключевую роль в регуляции метаболических процессов организма, включая набор и потерю веса. Это открытие имеет важное значение для разработки будущих методов лечения ожирения или других метаболических патологий.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Где находится ключ к похудению: похоже, найден ответ на вечный вопрос

Сегодня, 09:51

JCI: Витамин С оказался сильным возбудителем роста раковых опухолей

Вчера, 14:56

Food.ru: определены самые эффективные продукты для улучшения памяти

2-09-2023, 21:29

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань

2-09-2023, 20:51

Американские ученые назвали способ, позволяющий дожить минимум до 90 лет

1-09-2023, 08:55

SCMP: Ученые из Китая приблизились к созданию «искусственного Солнца»

1-09-2023, 08:27

Стало известно, почему одни курильщики умирают от рака, а другие даже не заболевают

31-08-2023, 20:29

Mirror: в Великобритании создали «умные носки» для страдающих деменцией людей

31-08-2023, 19:35

Nature Cancer: против одного из самых опасных видов рака найдено лекарство

31-08-2023, 09:52

Найдена связь между временем пробуждения и размером заработной платы

30-08-2023, 19:17

Nature: ген долголетия найден у землекопов Heterocephalus glaber

30-08-2023, 08:55

Reuters: Необъяснимые звуки услышали учёные на озере Лох-Несс во время поисков Несси

30-08-2023, 08:43

Energies: до 10% человечества могут вымереть в следующем веке из-за климата

29-08-2023, 21:56

Вторая Суперлуна в ночь на 31 августа запустит разрушительные землетрясения на Земле

29-08-2023, 12:47

NBCNews: Учёные нашли вредные для человека вещества в мумажных соломинках

29-08-2023, 12:39

Journal of Zoology: В США нашли самую прожорливую змею в мире

28-08-2023, 13:25

Ученые озвучили 11 факторов, которые могут привести к деменции

27-08-2023, 14:11

Daily Express: 5 минут простых дел по дому способны предотвратить рак

27-08-2023, 14:08

В Ставропольском крае нашли новый способ зарядки электромобилей без электричества

26-08-2023, 19:47

ESSC: ученые из США предупредили о надвигающемся риске самоуничтожения Земли

26-08-2023, 14:42

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей
  • 1-09-2023, 15:58

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом, которые можно приобрести в России до 900 тысяч рублей. На первом месте оказался лифтбэк Skoda Octavia

Из-за сильных ливней в Екатеринбурге начали тонуть автомобили
  • 1-09-2023, 19:13

Из-за сильных ливней в Екатеринбурге начали тонуть автомобили

Екатеринбург пострадал от медленного циклона, который пришел на Урал с севера. По информации Уральского гидрометцентра, за последние дни на

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань
  • 2-09-2023, 20:51

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань

Медики из Mayo Clinic — Rochester (США) в результате изучения обнаружили, что бактерии Eggerthella lenta могут оказывать влияние на иммунную систему

Военкор Сапоньков об атаке на «Кресты» в Пскове: За одну ночь сгорело 20 млрд
  • 1-09-2023, 15:23

Военкор Сапоньков об атаке на «Кресты» в Пскове: За одну ночь сгорело 20 млрд

Атака украинских беспилотников по аэродрому «Кресты» была совершена в ночь на 30 августа. На календаре уже 1 сентября, но Минобороны РФ не сочло

Маркетолог Мосеев предрек дальнейшее повышение цен на авто в России
  • Вчера, 09:02

Маркетолог Мосеев предрек дальнейшее повышение цен на авто в России

Рост цен на новые автомобили летом текущего года был немного смягчен утилизационным сбором, а также девальвацией рубля. Но, по заявлению Олега

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного
  • Вчера, 11:48

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного

Сводка из фронтов от военного корреспондента Семена Пегова и команды Телеграм-канала WarGonzo по состоянию на утро воскресенья, 3 сентября 2023 года,