Где находится ключ к похудению: похоже, найден ответ на вечный вопрос

Исследование, проведенное южнокорейскими учеными из Института фундаментальных наук (IBS), обнаружило нейроны GABRA5 в гипоталамусе, которые играют важную роль в регуляции веса человека. Эти нейроны регулируют активность гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая в свою очередь влияет на реакции мозга на раздражители и поддерживает баланс организма.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах ученые выяснили, что активность группы нейронов GABRA5 оказывает влияние на накопление жировой ткани. Мыши с заторможенной реакцией нервных клеток склонны к набору веса, в то время как их сородичи с повышенной активностью быстро теряют лишний вес.

Отметим, что полученные результаты подтверждают, что нейроны группы GABRA5 играют ключевую роль в регуляции метаболических процессов организма, включая набор и потерю веса. Это открытие имеет важное значение для разработки будущих методов лечения ожирения или других метаболических патологий.