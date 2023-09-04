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Как долго хранить свежие кабачки: пролежат до зимы

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Как долго хранить свежие кабачки: пролежат до зимы
В России
Фото из открытых источников

Как долго  можно сохранить кабачки свежими до зимы - читайте в материале Информинг.


Июнь и июль - сезон созревания сочных кабачков и приготовления вкусных блюд с этим овощем. Также в середине зимы готовят консервированные кабачки на зиму. Но если силы на консервацию закончились, а на блюда из этого овоща не хочется даже смотреть - кабачки можно сохранить свежими на несколько месяцев. Хорошо подходят для длительного хранения цукини - темно-зеленые кабачки с плотной кожурой. Также до зимы могут сохраниться кабачки с белой кожурой, например, сорта "белогор" и "белоплодные". Их кожура к зиме становится очень твердой и хорошо сохраняет мякоть. Быстрее всего портятся желтые кабачки.

Источник фото: архив издания 

Какие кабачки подходят для длительного хранения

Как понять, что кабачок может храниться долго? Обратите внимание на следующие признаки:

  1. Кабачок полностью созрел, но не переспел.
  2. У плодов средний размер.
  3. Кожица с трудом протыкается ногтем.
  4. На кожице нет никаких следов и повреждений, которые ускоряют гниение.
  5. У плодов целый сохранился "хвостик" длиной не меньше 10 см.
  6. Плоды ни разу не мыли.

Как хранить кабачки на зиму в холодильнике

Кабачки можно отправлять на хранение сразу после сбора урожая. Отобранные кабачки рекомендуется протереть от земли сухой тряпкой и просушить на солнце несколько дней. Тогда их кожура затвердеет, что продлит срок хранения.

Кабачки для длительного хранения мыть нельзя. Хранить кабачки в холодильнике можно в полиэтиленовом или бумажном пакете. В пакетах нужно сделать отверстия, чтобы кабачки "дышали". Заверните кабачки в такую упаковку и положите в ящик для овощей внизу холодильника. Также плоды можно завернуть в сетку-мешок для овощей.

В холодильнике кабачок может храниться до 3 месяцев. Если заметили следы гниения на одном плоде - достаньте его. Если в доме есть погреб - это лучший вариант для хранения кабачков. При температуре не выше +6 градусов и влажности не выше 85% кабачки могут пролежать свежими 6 месяцев.

Как сохранить кабачки на зиму в погребе

Хранить кабачки в погребе можно тремя способами:

  1. Разложить в картонные или деревянные ящики (крышкой не накрывать).
  2. Засунуть отдельные плоды в сетки или капроновые колготки и подвесить как можно выше.
  3. Выложить кабачки на "гнездо" из сена или соломы.

Как сохранить кабачки до зимы в квартире

Хранить кабачки до зимы можно прямо в квартире в темном месте, например, в кладовке или под кроватью. Этот способ хранения не очень длительный - плоды с тонкой кожурой при комнатной температуре будут храниться 3-4 недели, а с твердой - 2-3 месяца.

Для хранения в помещении возьмите любой ящик с отверстиями на стенках. Дно застелите бумагой или газетами. В ящик вертикально поставьте кабачки хвостиками вверх. Поставьте ящик в любое темное и не слишком жаркое место.

Источник фото: архив издания 


Текст: Информационное агентство «Informing»

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