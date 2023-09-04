Как избавиться от мошек на кухне и в квартире: 5 действенных методов

Откуда в квартире и на кухне берутся мошки и как можно от них быстро избавиться, узнайте в этой статье.

Маленькие мошки в доме - проблема, с которой часто сталкиваются многие домохозяйки. Интересно, что они могут появиться в любое время года, и у них есть свои причины. Предотвратить появление мошек гораздо проще, чем избавиться от них, но УНИАН поделится лучшими способами борьбы с этими непрошенными гостями.

Виды мошек в квартире и причины появления

Мелкие мошки могут появляться в квартире чаще всего в теплое время года. Иногда их путают с мухами или даже комарами, но для эффективного уничтожения ими необходимо понять, какой вид мошек вас беспокоит. Вот некоторые виды мелких мошек, которых можно встретить в квартире, и причины их появления:

Фруктовые мошки: Они часто кружат вокруг продуктов и могут попасть в дом через шерсть животных. Фруктовые мошки также привлекаются запахами гниющих продуктов и сладкими запахами, поэтому они могут садиться на фрукты, пятна от разлитых йогуртов или вина. Они не представляют опасности для человека, но съедение фруктов с мошками может вызвать желудочные расстройства. Земляные мошки: Эти мошки обитают в горшках с комнатными растениями и могут появиться из-за избыточного полива. Влажная почва становится для них идеальным местом для откладывания яиц, и сами мошки могут попасть в квартиру через мусоропровод, вентиляцию или открытые окна.

Оба вида мошек не считаются угрозой для людей, но они могут вызвать дискомфорт и неприятности. Если вы не хотите иметь дело с этими нежелательными гостями, лучше заранее принять меры для их предотвращения.

Как вывести мошек в домашних условиях - советы

Для предотвращения появления мошек, следуйте этим советам:

Не оставляйте продукты на столе в теплое время года, так как мошки чувствуют себя комфортно при температуре 20-25°C и любят влажность.

Регулярно меняйте воду в графинах и увлажнителях воздуха, чтобы поддерживать низкую влажность в помещении.

Если мошки все же атаковали вашу квартиру, вы можете попробовать следующие способы:

Ловушка из бутылки: Налейте сладкую приманку, такую как переспелые фрукты, ликер, мед или компот, в открытую пластиковую бутылку. Когда мошки соберутся внутри, закройте бутылку и выбросьте ее. Уксус и мыло: В стеклянную банку налейте 1/4 воды, добавьте столовую ложку яблочного уксуса и чайную ложку жидкого мыла. Подвигайте раствор вилкой и оставьте его в банке. Мошки притягиваются к запаху уксуса, а мыло не позволит им выбраться. Пищевая пленка: Создайте ловушку, натянув пищевую пленку над емкостью с приманкой (фрукты, уксус с мылом и т.д.) и сделав в пленке отверстия для мошек. Таким образом, они не смогут выбраться из ловушки. Растительные компоненты: Мошки не любят запах полыни, поэтому разместите растение полыни в доме. Если у вас нет полыни, попробуйте камфорное масло или другие растительные ароматы, которые могут отпугивать мошек. Клеевые ленты: Клеевые ленты, которые обычно используются для борьбы с мухами и комарами, также могут быть эффективными для ловли мошек. Разместите их рядом с местами, где обитают мошки.

Выберите подходящий для вас метод, чтобы избавиться от мошек в доме и сохранить комфортную обстановку."