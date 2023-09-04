Как легко убрать трещины на пятках: стопы будут красивыми и здоровыми

Как можно легко в домашних условиях убрать трещины на пятках, чтобы ножки были ухоженными - читайте в материале Информинг.





Трещины на пятках, огрубевшая. потресканная кожа не только выглядят не эстетично, но доставляют дискомфорт во время ходьби. Информинг подготовил несколько народных способов борьбы с этой проблемой. Если эти методы не помогут, нужно обратиться к врачу.

Ванночки для ног

Применение ванночек для ног помогает размягчить кожу и убрать огрубелости и трещины. Вы можете использовать растворы с содой (1 ст.л. на 1 литр воды), морской солью (2 ст.л. на 1 литр воды) или перекисью водорода (4 ст.л. на 1 литр воды). Погрузите ноги в теплую воду с выбранным раствором на 20-30 минут, затем потрите пятки пемзой.

Вазелин при трещинах на пятках

Вазелин прекрасно размягчает пятки. Мазь наносят на ступни два раза в день - утром и вечером. Вазелин втирают в кожу до полного впитывания, а затем надевают носки. Эффект будет заметен через несколько дней.

Убрать трещины на пятках, примочки из яблок

Примочки из тертых яблок или лука также эффективны для борьбы с трещинами. Тертые сырья заверните в плотную ткань и приложите к пятке. Накройте сверху целлофановым пакетом и зафиксируйте пластырем. Оставьте примочку на ночь, а утром смойте размягченную кожу пяток пемзой.

Капустные листья от огрубевшей кожи

Можно использовать капустные листья. Смажьте пятки медом, затем приложите капустные листья и закрепите их носками или пластырем. Оставьте такую примочку на ночь.

Картофельная кожура и семена льна

Смешайте картофельные очистки и семена льна в равных количествах. Залейте водой и варите до образования густой кашицы. Остудите немного и погрузите в нее ступни на 15-20 минут. Затем протрите кожу на пятках пемзой и смажьте йодом.

Если эти народные средства не помогают, и огрубевшие пятки продолжают беспокоить вас, то рекомендуется обратиться к врачу, так как патология может быть более серьезной и требовать профессионального лечения.