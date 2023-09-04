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Как отстирать белые кроссовки в машинке и вручную: лучшие способы

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Как отстирать белые кроссовки в машинке и вручную: лучшие способы
В России
Фото из открытых источников

Как можно с легкостью отстирать любимые белые кроссовки так, чтобы они были как новые - в материале Информинг.ру.


Помните, что перед использованием любого из этих методов стоит проверить его на небольшом участке обуви, чтобы убедиться, что он не повредит ткань или кожу. Как правило, ручная очистка и выбор подходящего метода зависят от типа материала ваших кроссовок.

Как постирать белые кроссовки вручную

Источник фото: архив издания 

Чтобы вернуть белизну белым кроссовкам, можно использовать различные методы. Вот несколько способов, как очистить белые кроссовки:

  1. Зубная паста: Нанесите небольшое количество белой зубной пасты на грязные участки кроссовок. Затем вотрите пасту в поверхность обуви сухой щеткой и оставьте на 5 минут. Смойте пасту теплой водой, используя влажную тряпку.

  2. Пищевая сода: Создайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды до получения густой консистенции. Нанесите эту пасту на грязные участки кроссовок и вотрите ее сухой щеткой. Оставьте на 10 минут, а затем смойте теплой водой с помощью влажной губки.

  3. Смесь уксуса и стирального порошка: Создайте смесь из 2 столовых ложек уксуса, 1 чайной ложки соды, 2 столовых ложек стирального порошка и 1 столовой ложки перекиси водорода. Вотрите эту смесь в кроссовки и оставьте на 15 минут. Затем промойте обувь теплой водой.

  4. Картофельный крахмал с молоком: Для кожаных кроссовок можно использовать смесь картофельного крахмала и теплого молока в соотношении 1:1. Нанесите эту смесь на салфетку или ватный диск и протрите всю поверхность обуви. Затем ополосните теплой водой.

  5. Жидкость для снятия лака: Этот метод подходит для очистки белой подошвы кроссовок. Нанесите жидкость для снятия лака на подошву, оставьте на 30-40 минут, затем протрите обувь мокрой щеткой.


Как постирать белые кроссовки в стиральной машинке

Источник фото: архив издания 

Для сохранения качества тканевых кроссовок, можно стирать их в машинке, но нужно быть внимательным. Дорогие кроссовки лучше переживут стирку, чем дешевые, у которых может отклеиться подошва после машинной стирки. Прежде чем начать стирку, замочите кроссовки в воде с отбеливателем на пару часов и вытяните шнурки. Затем поместите кроссовки в машинку, выберите режим "ручная стирка" или "спортивная стирка", используйте режим усиленного полоскания и отключите отжим и сушку. Старайтесь стирать кроссовки без порошка, используя только жидкое мыло.



Текст: Информационное агентство «Informing»

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