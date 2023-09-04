Как приготовить кофе в турке: подробная инструкция

Выбор кофейных зерен: Идеально использовать свежемолотый кофе из зерен, обжаренных не более месяца назад. Некоторые предпочитают арабику, другие робусту, но это зависит от ваших предпочтений во вкусе. Важно, чтобы кофе был качественным и свежим.

Используйте мягкую воду: Вода имеет большое значение. Лучше использовать мягкую воду, например, бутилированную воду. Жесткая вода может повлиять на вкус кофе.

Без сахара (или с тростниковым сахаром): Чтобы оценить настоящий вкус кофе, лучше не добавлять сахар. Если вам необходимо сладить, то тростниковый сахар предпочтителен, так как он не перебивает вкус кофе.

Добавьте щепотку соли: Небольшое количество соли может помочь раскрыть богатый вкус кофе и усилить его аромат.

Свежемолотый кофе: Молоть кофе непосредственно перед приготовлением важно, чтобы сохранить свежесть и аромат. Помол должен быть средней степени мелкости, как мягкий порошок.