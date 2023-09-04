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Как приготовить кофе в турке: подробная инструкция

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Как приготовить кофе в турке: подробная инструкция
В России
Фото из открытых источников

Приготовление кофе в турке – это искусство, и действительно, множество деталей влияют на вкус вашего напитка. Вот некоторые секреты приготовления вкусного кофе в турке.

Продукты, которые лучше всего подойдут для кофе в турке

Источник фото: архив издания 

  1. Выбор кофейных зерен: Идеально использовать свежемолотый кофе из зерен, обжаренных не более месяца назад. Некоторые предпочитают арабику, другие робусту, но это зависит от ваших предпочтений во вкусе. Важно, чтобы кофе был качественным и свежим.

  2. Используйте мягкую воду: Вода имеет большое значение. Лучше использовать мягкую воду, например, бутилированную воду. Жесткая вода может повлиять на вкус кофе.

  3. Без сахара (или с тростниковым сахаром): Чтобы оценить настоящий вкус кофе, лучше не добавлять сахар. Если вам необходимо сладить, то тростниковый сахар предпочтителен, так как он не перебивает вкус кофе.

  4. Добавьте щепотку соли: Небольшое количество соли может помочь раскрыть богатый вкус кофе и усилить его аромат.

  5. Свежемолотый кофе: Молоть кофе непосредственно перед приготовлением важно, чтобы сохранить свежесть и аромат. Помол должен быть средней степени мелкости, как мягкий порошок.

  6. Процесс варки: Поставьте турку на небольшой огонь и тщательно следите за процессом варки. Не допускайте кипения. Когда кофе начнет подниматься и образовывать пену, снимите турку с огня и оставьте на несколько секунд. Повторите этот процесс несколько раз.

Следуя этим советам и экспериментируя с кофейными зернами и пропорциями, вы сможете приготовить вкусный и ароматный кофе в турке, который будет соответствовать вашим предпочтениям.

Как приготовить кофе в турке?

Источник фото: архив издания 

Рецепт приготовления вкусного кофе в турке:

  1. Подготовьте посуду: Используйте медную или нержавеющую стальную турку. Засыпьте в турку кофе в количестве 2 чайных ложки на одну порцию. Добавьте сахар и щепотку соли, затем тщательно перемешайте.

  2. Измерьте воду: Налейте воду в турку, примерно 100-120 мл на одну порцию. Вы можете приготовить несколько порций, но важно, чтобы уровень воды не превышал самую узкую часть турки, чтобы избежать перелива во время варки.

  3. Варка кофе: Разогрейте турку на среднем огне. Постепенно кофе начнет прогреваться, и сверху образуется пенка. Как только пенка начинает подниматься и "убегать" с турки, уменьшите огонь до минимума и начните следить за пенкой. Когда пенка начнет снова подниматься, снимите турку с огня. Повторите этот процесс 3-4 раза. Важно не допускать закипания кофе. Оптимальная температура для заваривания кофе – 95-96°.

  4. Успокойте кофе: После завершения варки влейте в турку ложку холодной или ледяной воды. Это поможет кофейным крупинкам осесть ко дну.

  5. Подача кофе: Готовый кофе можно разлить в предварительно подогретые чашки или обдать их кипятком, чтобы сохранить аромат напитка.

Как приготовить кофе по-арабски:

  1. Подготовка турки: Нагрейте турку и добавьте чайную ложку (или другое количество по вашему вкусу) сахара. Разогревайте сахар на минимальном огне до начала процесса карамелизации.

  2. Добавление воды: После карамелизации сахара влейте 100 мл воды в турку и доведите смесь до кипения.

  3. Кофе и вода: После закипания добавьте 10 г молотого кофе и столовую ложку холодной воды. Постепенно доводите смесь до появления пенки, поддерживая слабый огонь.

  4. Подача кофе: Когда кофе начнет пениться, снимите турку с огня и аккуратно налейте кофе в предварительно прогретую чашку.

Приготовление кофе по-венски:

  1. **Приготовьте классический кофе по-турецки и разлейте его в чашку.

  2. Приготовление взбитых сливок: Возьмите 20 мл жирных сливок и взбейте их с сахаром до образования плотной пены.

  3. Добавление сливок: Выложите взбитые сливки на горячий кофе. По желанию, посыпьте сверху шоколадом для дополнительного вкуса.

Как приготовить кофе со взбитым желтком:

  1. Приготовьте кофе по-турецки и налейте его в чашку.

  2. Взбивание желтка: Взбейте яичный желток с сахаром до получения густой пены.

  3. Добавление желтка: Когда кофе немного остынет, выложите взбитый яичный желток на кофе.

Эти способы приготовления кофе добавляют разнообразия в его вкус и позволяют насладиться разными ароматами и текстурой. Выбирайте тот, который больше всего вам нравится!

Текст: Информационное агентство «Informing»

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