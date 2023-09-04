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Как приготовить вкусный маринад, рассол для огурцов – сколько соли, сахара, уксуса нужно добавить на один литр воды

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Как приготовить вкусный маринад, рассол для огурцов – сколько соли, сахара, уксуса нужно добавить на один литр воды
В России
Фото из открытых источников

Сколько необходимо сахара, соли и других ингредиентов для рассола огурцов, для маринования на один литр воды. Как вкусно приготовить кисло-сладкие огурцы.

Хозяйки знают, что в приготовлении огурцов маринад или рассол играет главную роль, в нем правильные пропорции соли, уксуса, сахара. Рассказываем, как легко и быстро приготовить правильный рассол для маринованных, соленых, кисло-сладких огурцов.

Сколько соли, сахара и уксуса нужно на 1 литр воды для маринованных огурцов

Для маринованных огурцов на 1 литр воды используют следующие пропорции ингредиентов:

  1. 2 столовые ложки соли.
  2. 2 столовые ложки сахара.
  3. 2 столовые ложки 6% уксуса.

Уксус для маринада можно выбирать между 6% и 9%, но на 1 литр готового маринада нужно 2 столовые ложки 6% уксуса или 1,5 ложки 9% уксуса. Если вы предпочитаете добавлять уксус непосредственно в каждую банку, то на 1 литровую банку огурцов нужно 1 столовую ложку 6% уксуса. Если используете уксусную эссенцию, то добавьте 1/4 чайной ложки на 1 литровую банку.

Важно, чтобы вода, используемая в маринаде, была чистой и без хлора. Лучше всего использовать отфильтрованную или родниковую воду.

Соль для маринада следует выбирать обычную, без добавок. Йодированная соль не подходит для консервации огурцов.

Источник фото: архив издания 

Сколько соли нужно на 1 литр воды для рассола малосольных огурцов

ожки соли. Этот метод позволяет получить огурцы с меньшим содержанием соли, что делает их менее солеными и более освежающими.

Кроме того, для приготовления малосольных огурцов вы можете использовать разнообразные специи и травы, такие как стебли и зонтики укропа (или семена), лавровый лист, черный и душистый перец горошком, дубовые, смородиновые, вишневые листья, хрен и чеснок. Выбор специй и трав зависит от ваших предпочтений и личного вкуса. Вы можете добавлять их в маринад по вашему усмотрению, чтобы придать огурцам желаемый вкус и аромат.

Огурцы, приготовленные в малосольном рассоле, будут готовы к употреблению буквально через несколько часов, но следует помнить, что они не будут долго храниться без холодильника из-за более низкого содержания соли, которое не обеспечивает долгое сохранение.

Холодный способ засолки – сколько нужно соли

Этот способ консервации огурцов описывает метод засолки с использованием прохладного рассола. Вот как его приготовить:

Ингредиенты на 1 литр воды:

  1. 1 столовая ложка каменной соли с верхом (большой соли).

Инструкция:

  1. Подготовьте прохладную воду (комнатной температуры) и на 1 литр такой воды добавьте 1 столовую ложку каменной соли с верхом.

  2. Огурцы следует поместить в этот рассол и оставить на несколько дней при комнатной температуре. В течение этого времени они будут засаливаться и набирать вкус.

  3. После того как огурцы пропитаются солью и получат желаемую консистенцию, их можно хранить в холодильнике. Холодильник помогает сохранить их свежесть и придать им более долгий срок хранения.

  4. Если рассол станет мутным в процессе засолки, это нормально. Впоследствии, при хранении в холодильнике, заливка станет прозрачной.

Этот метод подходит для приготовления малосольных огурцов, которые будут менее солеными и иметь свежий вкус.

Источник фото: архив издания 

Кисло-сладкие маринованные огурцы – сколько соли, сахар и уксуса на литр воды

Вот основные шаги и ингредиенты для этого процесса:

Ингредиенты на 1 литр воды:

  1. 1 столовая ложка каменной соли с верхом (большой соли).
  2. Сахар - столовые ложки с горкой.
  3. 1,5 чайные ложки 70% уксуса.

Дополнительные ингредиенты на одну литровую банку огурцов:

  1. Укроп.
  2. Чеснок.
  3. Хрен.
  4. Лавровый лист.
  5. Черный перец горошком.
  6. Семена горчицы.

Инструкция:

  1. Залейте огурцы кипятком, прикройте их и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду из банок.

  2. Повторно залейте огурцы кипятком, накройте крышками и оставьте на 10 минут. Снова слейте воду из банок.

  3. В каждую банку с огурцами добавьте смесь перцев горошком, душистого перца, лаврового листа, соль, сахар и уксусную кислоту.

  4. Залейте огурцы кипятком до верха банки и плотно закройте крышкой.

  5. Переверните банки с огурцами крышкой вниз и оставьте их до полного остывания.

После охлаждения огурцы будут иметь кисло-сладкий вкус с ароматом укропа, чеснока и других специй. Их можно хранить в холодильнике.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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