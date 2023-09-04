Yandex.RTB

Как сделать борщ ярко-красным: хитрости от шеф-повара для хозяюшек

Image 16+
Как сделать борщ ярко-красным: хитрости от шеф-повара для хозяюшек
В России
Фото из открытых источников

Что надо сделать, чтобы в борще свекла не потеряла свой цвет. А также, как можно сохранить привлекательный оттенок этого всеми любимого блюда - узнайте в статье Информинг.

Борщ - одно из самых популярных первых блюд. Его манящий аромат и яркий цвет не могут оставить равнодушными искушенных гурманов. Расскажет, почему иногда у хозяек борщ не красный и как можно эту ситуацию исправить.

Что делает борщ красным - секреты и нюансы и секреты

Фото: архив редакции Информинг.ру

Чтобы свекла в борще не потеряла цвет и сохраняла привлекательный оттенок, следуйте следующим советам. Лучше всего использовать салатную свеклу темно-бордового оттенка. Этот вид свеклы обычно придает борщу яркий цвет.

  1. Момент добавления свеклы: Добавляйте свеклу в борщ не в начале, а в середине приготовления блюда. Это позволит ей сохранить яркий цвет. После добавления свеклы варите борщ не менее 10-15 минут.

  2. Используйте томатную пасту: Добавление томатной пасты вместе со свеклой при обжарке поможет сохранить яркий цвет борща. Пассеруйте свеклу с луком и морковью, а затем добавьте в борщ.

  3. Используйте уксус: Перед обжаркой свеклы можно сбрызнуть ее винным или яблочным уксусом. Это также поможет сохранить цвет свеклы.

  4. Добавьте лимонную кислоту: Посыпьте овощи, включая свеклу, лимонной кислотой в начале их пассеровки.

  5. Лайфхак с сахаром: Во время обжарки свеклы посыпьте ее 1 столовой ложкой сахара. Этот хитрый прием помогает раскрыть аромат и цвет свеклы, но добавляйте свеклу в борщ в конце приготовления, чтобы она не окрасила другие овощи.

Как сделать, чтобы свекла не потеряла свой цвет в борще - инструкция

Фото: архив редакции Информинг.ру 

  1. Отваривание целой свеклы: Выньте мясо из бульона, затем положите целую свеклу вместе с остальными овощами и варите суп еще 10-15 минут. После этого извлеките свеклу, натрите ее и верните в борщ.

  2. Отваривание свеклы в кожуре: Отварите свеклу в кожуре, затем натрите ее и добавьте в уже приготовленный борщ, варите еще несколько минут.

  3. Используйте сырую свеклу: Натрите сырую свеклу на терке, залейте водой в металлической миске и добавьте в борщ за 5 минут до готовности. Затем проварите несколько минут.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить яркий цвет своего борща и наслаждаться его аппетитным видом.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Как отстирать белые кроссовки в машинке и вручную: лучшие способы

Сегодня, 12:26

Какие цветы приносят в дом беду, а какие — счастье: 15 неоднозначных растений

Сегодня, 12:26

Как легко убрать трещины на пятках: стопы будут красивыми и здоровыми

Сегодня, 12:25

Как сделать борщ ярко-красным: хитрости от шеф-повара для хозяюшек

Сегодня, 09:32

Пролежат до Нового года и дольше: лайфхак, как сохранить помидоры свежими до зимы

Сегодня, 09:31

Уход за ягодами в сентябре: когда и как лучше обрезать малину

Сегодня, 09:29

Не слипается и не пригорает: как варить рис в кастрюле, микроволновке и мультиварке

Сегодня, 08:51

Какой сегодня, 4 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 08:50

Мясо будет нежным и растает во рту: 5 способов размягчить жесткое мясо

Вчера, 22:03

Как хранить лук в городской квартире на зиму: полезные советы для хозяек

Вчера, 22:02

Какое средство помогает от засора труб: проверенные рецепты бывалых хозяюшек

Вчера, 22:01

Как убрать катышки со свитера и штанов: 4 метода, о которых вы точно не знали

Вчера, 21:58

Что делать, если нет разрыхлителя для теста: как его сделать и чем можно заменить

Вчера, 21:57

Когда копать картошку в сентябре: советы и дни по лунному календарю

Вчера, 18:39

Куда девать опавшие яблоки: превращаем сад и огород в безотходное производство

Вчера, 18:37

Хозяйки назвали лучшее средство от пищевой моли: навсегда улетит

Вчера, 12:23

Что закрывают на зиму в сентябре: лучшая осенняя сезонная консервация

Вчера, 12:15

Чем обработать осенью сад: для защиты от вредителей и заболеваний

Вчера, 12:14

10 простых советов родителям накануне нового учебного года: ребенок будет «лететь» в школу

Вчера, 11:13

Необычно холодная осень: Когда начнутся первые заморозки в России

Вчера, 11:11

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей
  • 1-09-2023, 15:58

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом, которые можно приобрести в России до 900 тысяч рублей. На первом месте оказался лифтбэк Skoda Octavia

Из-за сильных ливней в Екатеринбурге начали тонуть автомобили
  • 1-09-2023, 19:13

Из-за сильных ливней в Екатеринбурге начали тонуть автомобили

Екатеринбург пострадал от медленного циклона, который пришел на Урал с севера. По информации Уральского гидрометцентра, за последние дни на

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань
  • 2-09-2023, 20:51

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань

Медики из Mayo Clinic — Rochester (США) в результате изучения обнаружили, что бактерии Eggerthella lenta могут оказывать влияние на иммунную систему

Военкор Сапоньков об атаке на «Кресты» в Пскове: За одну ночь сгорело 20 млрд
  • 1-09-2023, 15:23

Военкор Сапоньков об атаке на «Кресты» в Пскове: За одну ночь сгорело 20 млрд

Атака украинских беспилотников по аэродрому «Кресты» была совершена в ночь на 30 августа. На календаре уже 1 сентября, но Минобороны РФ не сочло

Маркетолог Мосеев предрек дальнейшее повышение цен на авто в России
  • Вчера, 09:02

Маркетолог Мосеев предрек дальнейшее повышение цен на авто в России

Рост цен на новые автомобили летом текущего года был немного смягчен утилизационным сбором, а также девальвацией рубля. Но, по заявлению Олега

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного
  • Вчера, 11:48

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного

Сводка из фронтов от военного корреспондента Семена Пегова и команды Телеграм-канала WarGonzo по состоянию на утро воскресенья, 3 сентября 2023 года,