Как сделать борщ ярко-красным: хитрости от шеф-повара для хозяюшек

Что надо сделать, чтобы в борще свекла не потеряла свой цвет. А также, как можно сохранить привлекательный оттенок этого всеми любимого блюда - узнайте в статье Информинг.

Борщ - одно из самых популярных первых блюд. Его манящий аромат и яркий цвет не могут оставить равнодушными искушенных гурманов. Расскажет, почему иногда у хозяек борщ не красный и как можно эту ситуацию исправить.

Что делает борщ красным - секреты и нюансы и секреты

Чтобы свекла в борще не потеряла цвет и сохраняла привлекательный оттенок, следуйте следующим советам. Лучше всего использовать салатную свеклу темно-бордового оттенка. Этот вид свеклы обычно придает борщу яркий цвет.

Момент добавления свеклы: Добавляйте свеклу в борщ не в начале, а в середине приготовления блюда. Это позволит ей сохранить яркий цвет. После добавления свеклы варите борщ не менее 10-15 минут. Используйте томатную пасту: Добавление томатной пасты вместе со свеклой при обжарке поможет сохранить яркий цвет борща. Пассеруйте свеклу с луком и морковью, а затем добавьте в борщ. Используйте уксус: Перед обжаркой свеклы можно сбрызнуть ее винным или яблочным уксусом. Это также поможет сохранить цвет свеклы. Добавьте лимонную кислоту: Посыпьте овощи, включая свеклу, лимонной кислотой в начале их пассеровки. Лайфхак с сахаром: Во время обжарки свеклы посыпьте ее 1 столовой ложкой сахара. Этот хитрый прием помогает раскрыть аромат и цвет свеклы, но добавляйте свеклу в борщ в конце приготовления, чтобы она не окрасила другие овощи.

Как сделать, чтобы свекла не потеряла свой цвет в борще - инструкция

Отваривание целой свеклы: Выньте мясо из бульона, затем положите целую свеклу вместе с остальными овощами и варите суп еще 10-15 минут. После этого извлеките свеклу, натрите ее и верните в борщ. Отваривание свеклы в кожуре: Отварите свеклу в кожуре, затем натрите ее и добавьте в уже приготовленный борщ, варите еще несколько минут. Используйте сырую свеклу: Натрите сырую свеклу на терке, залейте водой в металлической миске и добавьте в борщ за 5 минут до готовности. Затем проварите несколько минут.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить яркий цвет своего борща и наслаждаться его аппетитным видом.