Какие цветы приносят в дом беду, а какие — счастье: 15 неоднозначных растений

Растения, несущие горе в дом, и цветы, способные привлечь удачу - в материале УНИАН.





Женщины всей планеты декорируют свои дома растениями в горшках - это отличный способ поднять настроение, улучшить самочувствие и обновить интерьер. Но существуют цветы, которые опасны не только для здоровья, но и для вашего будущего. УНИАН расскажет, какие цветущие цветы можно держать дома, а какие - нет.

Какие цветы нельзя держать в спальне и других комнатах

Существует несколько комнатных растений, которые могут быть ядовитыми и вызывать разные проблемы при неправильном обращении с ними. Вот список таких растений:

Диффенбахия: Ее ядовитый сок, выделяемый при повреждении стебля, может вызвать ожог слизистых. Азалия: Сок азалии также ядовит и может вызвать тяжелые отравления, а сильный запах азалии может негативно влиять на самочувствие. Монстера: На стеблях монстеры есть "иголочки," которые, попадая на кожу, могут вызвать жжение. Кливия: Это растение содержит ядовитые вещества, которые могут вызвать тяжелые пищеварительные отравления. Пуансеттия: "Млечный сок" пуансеттии ядовит и, попадая на слизистые, может вызвать ожог и даже аллергическую реакцию

Какие цветы нельзя держать в доме - приметы

Кроме того, существуют и народные поверья относительно растений, которые, считается, могут принести неудачу или изменить судьбу. Вот некоторые из них:

Кактус: По поверьям, культурный кактус может рушить любовные отношения и даже стать причиной алкоголизма у мужчин. Плющ: Говорят, что плющ "связывает" одиноких женщин и мешает им найти мужчину, а замужних женщин может провоцировать на развод. Фиалка: Считается, что наличие фиалки может привести к браку по расчету, а не по любви. Фикус: Этот растения иногда называют вдовьим цветком и утверждают, что его наличие может привести к смерти любимого. Тещин язык: По преданиям, это растение может увеличить риски возникновения проблем со здоровьем и спровоцировать мужскую измену.

Какие растения можно держать в доме

Существует множество поверий и убеждений о том, какие растения могут привлекать благополучие в дом и влиять на судьбу его обитателей. Но стоит помнить, что эти представления основаны на суевериях и личных убеждениях, а не на научных фактах. Вот некоторые растения, которые, согласно суеверным представлениям, могут приносить удачу:

Гибискус: Считается, что гибискус может ускорить поиск второй половинки и укрепить взаимоотношения в семье. Папоротник: Его примечают за способность отводить порчу и сглаз, а также мешать плохим людям долго находиться в вашем доме. Герань: Говорят, что герань увеличивает количество жизненных сил и меняет восприятие жизни на более философское. Алоэ: Это лечебное растение, и считается, что оно может помочь наладить энергетический фон в вашем жилище. Толстянка: Ее называют денежным деревом, и предполагается, что она способствует привлечению богатства в дом и поддерживает карьерный рост.



