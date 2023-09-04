Yandex.RTB

Какие цветы приносят в дом беду, а какие — счастье: 15 неоднозначных растений

Image 16+
Какие цветы приносят в дом беду, а какие — счастье: 15 неоднозначных растений
В России
Фото из открытых источников

Растения, несущие горе в дом, и цветы, способные привлечь удачу - в материале УНИАН.


Женщины всей планеты декорируют свои дома растениями в горшках - это отличный способ поднять настроение, улучшить самочувствие и обновить интерьер. Но существуют цветы, которые опасны не только для здоровья, но и для вашего будущего. УНИАН расскажет, какие цветущие цветы можно держать дома, а какие - нет.

Какие цветы нельзя держать в спальне и других комнатах

Существует несколько комнатных растений, которые могут быть ядовитыми и вызывать разные проблемы при неправильном обращении с ними. Вот список таких растений:

  1. Диффенбахия: Ее ядовитый сок, выделяемый при повреждении стебля, может вызвать ожог слизистых.

  2. Азалия: Сок азалии также ядовит и может вызвать тяжелые отравления, а сильный запах азалии может негативно влиять на самочувствие.

  3. Монстера: На стеблях монстеры есть "иголочки," которые, попадая на кожу, могут вызвать жжение.

  4. Кливия: Это растение содержит ядовитые вещества, которые могут вызвать тяжелые пищеварительные отравления.

  5. Пуансеттия: "Млечный сок" пуансеттии ядовит и, попадая на слизистые, может вызвать ожог и даже аллергическую реакцию

Какие цветы нельзя держать в доме - приметы

Источник фото: архив издания 

Кроме того, существуют и народные поверья относительно растений, которые, считается, могут принести неудачу или изменить судьбу. Вот некоторые из них:

  1. Кактус: По поверьям, культурный кактус может рушить любовные отношения и даже стать причиной алкоголизма у мужчин.

  2. Плющ: Говорят, что плющ "связывает" одиноких женщин и мешает им найти мужчину, а замужних женщин может провоцировать на развод.

  3. Фиалка: Считается, что наличие фиалки может привести к браку по расчету, а не по любви.

  4. Фикус: Этот растения иногда называют вдовьим цветком и утверждают, что его наличие может привести к смерти любимого.

  5. Тещин язык: По преданиям, это растение может увеличить риски возникновения проблем со здоровьем и спровоцировать мужскую измену.

Какие растения можно держать в доме

Источник фото: архив издания 

Существует множество поверий и убеждений о том, какие растения могут привлекать благополучие в дом и влиять на судьбу его обитателей. Но стоит помнить, что эти представления основаны на суевериях и личных убеждениях, а не на научных фактах. Вот некоторые растения, которые, согласно суеверным представлениям, могут приносить удачу:

  1. Гибискус: Считается, что гибискус может ускорить поиск второй половинки и укрепить взаимоотношения в семье.

  2. Папоротник: Его примечают за способность отводить порчу и сглаз, а также мешать плохим людям долго находиться в вашем доме.

  3. Герань: Говорят, что герань увеличивает количество жизненных сил и меняет восприятие жизни на более философское.

  4. Алоэ: Это лечебное растение, и считается, что оно может помочь наладить энергетический фон в вашем жилище.

  5. Толстянка: Ее называют денежным деревом, и предполагается, что она способствует привлечению богатства в дом и поддерживает карьерный рост.


Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Как отстирать белые кроссовки в машинке и вручную: лучшие способы

Сегодня, 12:26

Какие цветы приносят в дом беду, а какие — счастье: 15 неоднозначных растений

Сегодня, 12:26

Как легко убрать трещины на пятках: стопы будут красивыми и здоровыми

Сегодня, 12:25

Как сделать борщ ярко-красным: хитрости от шеф-повара для хозяюшек

Сегодня, 09:32

Пролежат до Нового года и дольше: лайфхак, как сохранить помидоры свежими до зимы

Сегодня, 09:31

Уход за ягодами в сентябре: когда и как лучше обрезать малину

Сегодня, 09:29

Не слипается и не пригорает: как варить рис в кастрюле, микроволновке и мультиварке

Сегодня, 08:51

Какой сегодня, 4 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 08:50

Мясо будет нежным и растает во рту: 5 способов размягчить жесткое мясо

Вчера, 22:03

Как хранить лук в городской квартире на зиму: полезные советы для хозяек

Вчера, 22:02

Какое средство помогает от засора труб: проверенные рецепты бывалых хозяюшек

Вчера, 22:01

Как убрать катышки со свитера и штанов: 4 метода, о которых вы точно не знали

Вчера, 21:58

Что делать, если нет разрыхлителя для теста: как его сделать и чем можно заменить

Вчера, 21:57

Когда копать картошку в сентябре: советы и дни по лунному календарю

Вчера, 18:39

Куда девать опавшие яблоки: превращаем сад и огород в безотходное производство

Вчера, 18:37

Хозяйки назвали лучшее средство от пищевой моли: навсегда улетит

Вчера, 12:23

Что закрывают на зиму в сентябре: лучшая осенняя сезонная консервация

Вчера, 12:15

Чем обработать осенью сад: для защиты от вредителей и заболеваний

Вчера, 12:14

10 простых советов родителям накануне нового учебного года: ребенок будет «лететь» в школу

Вчера, 11:13

Необычно холодная осень: Когда начнутся первые заморозки в России

Вчера, 11:11

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей
  • 1-09-2023, 15:58

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом, которые можно приобрести в России до 900 тысяч рублей. На первом месте оказался лифтбэк Skoda Octavia

Из-за сильных ливней в Екатеринбурге начали тонуть автомобили
  • 1-09-2023, 19:13

Из-за сильных ливней в Екатеринбурге начали тонуть автомобили

Екатеринбург пострадал от медленного циклона, который пришел на Урал с севера. По информации Уральского гидрометцентра, за последние дни на

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань
  • 2-09-2023, 20:51

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань

Медики из Mayo Clinic — Rochester (США) в результате изучения обнаружили, что бактерии Eggerthella lenta могут оказывать влияние на иммунную систему

Военкор Сапоньков об атаке на «Кресты» в Пскове: За одну ночь сгорело 20 млрд
  • 1-09-2023, 15:23

Военкор Сапоньков об атаке на «Кресты» в Пскове: За одну ночь сгорело 20 млрд

Атака украинских беспилотников по аэродрому «Кресты» была совершена в ночь на 30 августа. На календаре уже 1 сентября, но Минобороны РФ не сочло

Маркетолог Мосеев предрек дальнейшее повышение цен на авто в России
  • Вчера, 09:02

Маркетолог Мосеев предрек дальнейшее повышение цен на авто в России

Рост цен на новые автомобили летом текущего года был немного смягчен утилизационным сбором, а также девальвацией рубля. Но, по заявлению Олега

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного
  • Вчера, 11:48

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного

Сводка из фронтов от военного корреспондента Семена Пегова и команды Телеграм-канала WarGonzo по состоянию на утро воскресенья, 3 сентября 2023 года,