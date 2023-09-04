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Какой сегодня, 4 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

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Какой сегодня, 4 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать
В России
Фото из открытых источников

Сегодня, 4 сентября 2023 года, в церковном календаре отмечается праздник иконы Божьей Матери, известной как Неопалимая Купина. Эта икона символизирует Богоматерь и непорочное Ее зачатие.

Фото: архив редакции 


Икона "Неопалимая Купина" изображает Деву Марию с младенцем на руках, заключенных в восьмиконечную звезду, образованную двумя четырехугольниками (зеленым — цвет Купины) и красным (пламя).

Этот день также ассоциируется с историческим событием, когда Бог явился Моисею в виде тернового куста, охваченного пламенем, которое его не жгло. Это послужило призывом для Моисея вывести из Израиля в Египет свой народ.

Икона "Неопалимая Купина" считается защитницей от пожаров и молний, поэтому перед ней молились, чтобы просить защиту от огня. Традиционно, утром в этот день проводили молебен.


Народные приметы и традиции на 4 сентября:


  • Если на луке много шелухи в этот день, это считалось предзнаменованием холодной зимы.
  • Если в доме много мышей бегает, это могло быть считаться предзнаменованием возможного пожара.
  • Обилие желтых листьев на деревьях могло предсказывать хороший урожай в следующем году.
  • Если дождь идет с утра до снега и холодной зимы, это также может быть интерпретировано как примета.

Что нельзя делать 4 сентября:


В этот день также рекомендуется воздерживаться от злословия, ругани, злоупотребления алкоголем, ссор с соседями и давания взаймы.


Какой сегодня день в мире

Фото: архив редакции 


4 сентября в Украине и по всему миру отмечается Всемирный день сексуального здоровья. Этот праздник был учрежден Международной ассоциацией сексуального здоровья в 2010 году и призван повышать осведомленность об обеспечении сексуального здоровья и благополучия. Хотя этот день не является официальным праздником, он имеет важное значение для того, чтобы общество осознало важность сексуального здоровья для полноценной жизни.


Кроме того, 4 сентября также отмечается Всемирный день тхэквондо. Этот день связан с включением тхэквондо в список видов спорта, официально признанных Олимпийскими играми. Это произошло во Франции в 1994 году во время сессии международной организации, управляющей олимпийским движением. Первые международные соревнования по тхэквондо были проведены в 2000 году в Австралии. Тхэквондо считается относительно молодым видом боевых искусств, развившимся на основе традиционных единоборств, которые были известны уже две тысячи лет назад. Развитие этого виде спорта началось в 1945 году.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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