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Китайские учёные нашли способ повысить иммунитет против коронавируса SARS-CoV-2

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Китайские учёные нашли способ повысить иммунитет против коронавируса SARS-CoV-2
Новости науки
Фото из открытых источников

Исследование, проведенное учеными из Сучжоуского университета в Китае, показало, что кратковременное голодание может оказывать благоприятное воздействие на иммунную функцию красных кровяных телец, а также их способность бороться коронавирусом SARS-CoV-2. Эти результаты были опубликованы в журнале Immunity & Aging.

В рамках исследования 31 добровольцу предложили соблюдать голодание в течение 6 дней, во время которого они потребляли только воду. Затем участники постепенно возвращались к обычному режиму питания в течение следующих 6 дней. В процессе эксперимента были взяты образцы крови у участников на трех этапах: в начале, середине и конце голодания.

Анализ крови выявил существенные различия в содержании эритроцитов на разных этапах голодания и после возврата к обычному питанию. К шестому дню активировались пути, связанные с иммунным ответом, и многие из них сохранялись в течение последующих 6 дней.

Исследователи также обнаружили, что значительная часть усиленного иммунного ответа связана с системой комплемента, которая играет важную роль для зрелых красных кровяных телец. Иными словами, голодание может стимулировать систему иммунного ответа и усилить иммунную функцию эритроцитов, против коронавируса в том числе.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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