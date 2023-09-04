Китайские учёные нашли способ повысить иммунитет против коронавируса SARS-CoV-2

Ученые назвали продукты, способные стимулировать когнитивную деятельность. Прежде всего речь идет о еде, которая содержит флавоноиды. Эти соединения
Медики из Mayo Clinic — Rochester (США) в результате изучения обнаружили, что бактерии Eggerthella lenta могут оказывать влияние на иммунную систему
Рост цен на новые автомобили летом текущего года был немного смягчен утилизационным сбором, а также девальвацией рубля. Но, по заявлению Олега
Сводка из фронтов от военного корреспондента Семена Пегова и команды Телеграм-канала WarGonzo по состоянию на утро воскресенья, 3 сентября 2023 года,
Россиянам рассказали о выплате от бывшего Пенсионного фонда РФ, которая придет уже в сентябре. Размер зачисления составит 10 тысяч рублей. В сентябре
Страховщики назвали ТОП-3 самых угоняемых в России автомобилей. В этот список, к слову, вошли машины, которые застрахованы по полису КАСКО. Данную