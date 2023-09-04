Не слипается и не пригорает: как варить рис в кастрюле, микроволновке и мультиварке

Чтобы сварить идеальный рис, надо правильно его подготовить - для начала промыть в холодной воде. Так получится вымыть крахмал, склеивающий рисинки. Лучше промывать рис несколько раз, пока вода не станет полностью прозрачной, в идеале можно пользоваться ситом.

Как сварить рассыпчатый рис в кастрюле:

Вскипятите воду в кастрюле и посолите ее.

Помойте рис в холодной воде, промывая его несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Для этого можно использовать сито.

Высыпьте рис в кастрюлю и перемешайте его один раз.

Когда вода начнет кипеть, уменьшите огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой.

Варите рис в течение определенного времени, в зависимости от его вида: Белый рис: 20 минут.

Пропаренный рис: 30 минут.

Коричневый рис: 40 минут.

Дикий рис: 40-60 минут.