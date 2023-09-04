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Не слипается и не пригорает: как варить рис в кастрюле, микроволновке и мультиварке

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Не слипается и не пригорает: как варить рис в кастрюле, микроволновке и мультиварке
В России
Фото из открытых источников

Чтобы сварить идеальный рис, надо правильно его подготовить - для начала промыть в холодной воде. Так получится вымыть крахмал, склеивающий рисинки. Лучше промывать рис несколько раз, пока вода не станет полностью прозрачной, в идеале можно пользоваться ситом.


Как сварить рассыпчатый рис в кастрюле:

  1. Вскипятите воду в кастрюле и посолите ее.

  2. Помойте рис в холодной воде, промывая его несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Для этого можно использовать сито.

  3. Высыпьте рис в кастрюлю и перемешайте его один раз.

  4. Когда вода начнет кипеть, уменьшите огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой.

  5. Варите рис в течение определенного времени, в зависимости от его вида:

    • Белый рис: 20 минут.
    • Пропаренный рис: 30 минут.
    • Коричневый рис: 40 минут.
    • Дикий рис: 40-60 минут.

  6. После варки снимите кастрюлю с огня и дайте рису постоять под крышкой 10-15 минут. Если вода осталась, ее можно слить или накрыть кастрюлю сухим полотенцем, чтобы оно впитало остатки влаги.

Как сварить рассыпчатый рис в мультиварке:

Фото: архив редакции 

  1. Выложите рис в чашу мультиварки.

  2. Добавьте воду и специи по вашему вкусу.

  3. Закройте крышку мультиварки и выберите соответствующий режим, такой как "Крупы", "Рис", "Плов" или "Гречка".

  4. Время варки риса в мультиварке зависит от его вида:

    • Белый рис: 30 минут.
    • Пропаренный рис: 30-40 минут.
    • Коричневый рис: 50 минут.
    • Дикий рис: 50-60 минут.

Как сварить рассыпчатый рис в сковороде:

  1. Используйте сковороду с высокими бортиками и диаметром около 24 см.

  2. Вскипятите воду в кастрюле и посолите ее.

  3. Помойте рис в холодной воде, промывая его несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

  4. Положите рис в горячую сковороду без масла и жарьте его на среднем огне, постоянно помешивая, до появления золотистой корки.

  5. Затем добавьте горячую подсоленную воду в сковороду. Обычно пропорция воды к рису составляет 1,5:1.

  6. Уменьшите огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и варите рис до готовности. Время варки будет зависеть от вида риса.

    Как сварить рассыпчатый рис в микроволновке:

    Фото: архив редакции  


    1. Высыпьте рис в подходящую емкость так, чтобы он занимал максимум 1/3 объема посуды.

    2. Залейте рис водой и добавьте специи по вашему вкусу.

    3. Включите микроволновку на полную мощность и установите время для варки в соответствии с видом риса:

      • Белый и пропаренный рис: 15-20 минут.
      • Коричневый и дикий рис: 20-25 минут.

    4. После завершения варки, аккуратно извлеките емкость из микроволновки. Помните, что она может быть очень горячей.

    5. Перемешайте рис в емкости и оставьте его на 5-10 минут в выключенной микроволновке. Это позволит рису равномерно пропитаться влагой и допечься до нужной консистенции.

Следуя этим рецептам и рекомендациям, вы сможете приготовить идеально вареный рис различных видов.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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