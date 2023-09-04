Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: основные причины, как правильно варить

Многие считают, что бросать мороженые пельмени в кипящую воду - это единственно правильный способ приготовления. Однако, на самом деле, так делать нежелательно и может привести к неправильному результату. Давайте разберемся, почему стоит избегать бросания пельменей в кипящую воду и как правильно их варить.

Почему нельзя пельмени бросать в кипящую воду

Разваривание: Когда вы бросаете замороженные пельмени в кипящую воду, они могут размягчаться слишком быстро, особенно если температура продукта значительно ниже температуры воды. Это может привести к потере текстуры и вкуса пельменей. Слипание: Крахмал, который содержится на поверхности теста пельменей, может склеиваться при контакте с кипящей водой, что приводит к слипанию пельменей воедино.

Чтобы правильно приготовить пельмени и сохранить их сочность и вкус, следуйте этим советам:

Предварительная разморозка: Перед тем, как бросить замороженные пельмени в воду, попробуйте довести их до комнатной температуры, поместив их в воду на несколько минут. Это поможет избежать разницы в температуре и развариванию.

Умеренная температура воды: Используйте воду с температурой, не превышающей 50 градусов Цельсия. Это позволит равномерно приготовить пельмени без разваривания и слипания.

Добавление холодной воды: Во время варки вы можете добавить небольшое количество холодной воды, чтобы поддерживать более умеренную температуру воды и предотвратить слипание.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить пельмени так, чтобы они остались сочными, текстурными и насыщенными вкусом.

Как правильно варить пельмени в кастрюле

Для приготовления вкусных и сочных пельменей вам потребуется следующий алгоритм действий: Возьмите кастрюлю объемом 1,5-2 литра и наполните ее водой. Добавьте в воду 2-3 лавровых листа и 2-3 горошины перца для аромата. Также приправьте воду солью по своему вкусу. Разогрейте воду до нужной температуры, но не доводите ее до кипения. Как только вода достигнет нужной температуры, аккуратно положите в кастрюлю замороженные пельмени. Важно постоянно перемешивать пельмени, чтобы они не слиплись друг с другом и не прилипли к дну кастрюли. Варите пельмени до готовности, что обычно занимает 5-10 минут, в зависимости от размера и толщины пельменей. Проверьте один пельмень на готовность, убедившись, что он нагрелся до центра. После готовности пельмени аккуратно опустите в дуршлаг, чтобы лишняя вода стекла. Подавайте пельмени горячими, посыпанными черным молотым перцем и приправленными сметаной или сливочным маслом по вкусу. Если вы хотите попробовать варить пельмени на пару, вам потребуется несколько стаканов воды и время приготовления будет составлять 15-20 минут. Пельмени, приготовленные таким образом, едят сразу же после приготовления, и их можно приправить черным молотым перцем, майонезом, кетчупом или другими соусами для более насыщенного вкуса.







