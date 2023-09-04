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Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: основные причины, как правильно варить

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Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: основные причины, как правильно варить
В России
Фото из открытых источников

Многие считают, что бросать мороженые пельмени в кипящую воду - это единственно правильный способ приготовления. Однако, на самом деле, так делать нежелательно и может привести к неправильному результату. Давайте разберемся, почему стоит избегать бросания пельменей в кипящую воду и как правильно их варить.

Почему нельзя пельмени бросать в кипящую воду

Источник фото: архив издания 

  1. Разваривание: Когда вы бросаете замороженные пельмени в кипящую воду, они могут размягчаться слишком быстро, особенно если температура продукта значительно ниже температуры воды. Это может привести к потере текстуры и вкуса пельменей.

  2. Слипание: Крахмал, который содержится на поверхности теста пельменей, может склеиваться при контакте с кипящей водой, что приводит к слипанию пельменей воедино.

Чтобы правильно приготовить пельмени и сохранить их сочность и вкус, следуйте этим советам:

  • Предварительная разморозка: Перед тем, как бросить замороженные пельмени в воду, попробуйте довести их до комнатной температуры, поместив их в воду на несколько минут. Это поможет избежать разницы в температуре и развариванию.

  • Умеренная температура воды: Используйте воду с температурой, не превышающей 50 градусов Цельсия. Это позволит равномерно приготовить пельмени без разваривания и слипания.

  • Добавление холодной воды: Во время варки вы можете добавить небольшое количество холодной воды, чтобы поддерживать более умеренную температуру воды и предотвратить слипание.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить пельмени так, чтобы они остались сочными, текстурными и насыщенными вкусом.

Как правильно варить пельмени в кастрюле

Источник фото: архив издания

Для приготовления вкусных и сочных пельменей вам потребуется следующий алгоритм действий:

  1. Возьмите кастрюлю объемом 1,5-2 литра и наполните ее водой.

  2. Добавьте в воду 2-3 лавровых листа и 2-3 горошины перца для аромата. Также приправьте воду солью по своему вкусу.

  3. Разогрейте воду до нужной температуры, но не доводите ее до кипения.

  4. Как только вода достигнет нужной температуры, аккуратно положите в кастрюлю замороженные пельмени.

  5. Важно постоянно перемешивать пельмени, чтобы они не слиплись друг с другом и не прилипли к дну кастрюли.

  6. Варите пельмени до готовности, что обычно занимает 5-10 минут, в зависимости от размера и толщины пельменей. Проверьте один пельмень на готовность, убедившись, что он нагрелся до центра.

  7. После готовности пельмени аккуратно опустите в дуршлаг, чтобы лишняя вода стекла.

  8. Подавайте пельмени горячими, посыпанными черным молотым перцем и приправленными сметаной или сливочным маслом по вкусу.

Если вы хотите попробовать варить пельмени на пару, вам потребуется несколько стаканов воды и время приготовления будет составлять 15-20 минут. Пельмени, приготовленные таким образом, едят сразу же после приготовления, и их можно приправить черным молотым перцем, майонезом, кетчупом или другими соусами для более насыщенного вкуса.



Текст: Информационное агентство «Informing»

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