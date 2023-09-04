Учительница отказалась преподавать в классе учеников, не говорящих по-русски

В уникальном классе, состоящем исключительно из детей мигрантов с низким уровнем русского языка, возникла серьезная проблема в начале учебного года: педагогический состав оказался недостаточным для обучения. По сути, единственным русскоговорящим человеком в классе остался учитель.

Год назад в школе № 33 поселка Аэропорт в Волгограде было принято решение объединить детей из стран СНГ с недостаточным знанием русского языка в один класс и обучать их по специальной программе. Многие родители учеников 1«Ж» класса были недовольны таким решением и считали, что такая сегрегация может негативно сказаться на социализации и интеграции их детей в российское общество.

Педагоги утверждали, что это необходимая мера и что только так дети смогут освоить основы русского языка. Классным руководителем и учителем в 1«Ж» классе была назначена начинающая педагог Ирина Плотникова, которая уже три года работала в этой школе учителем информатики.

Однако учительница отказалась от одного из двух классов. Вскоре удалось найти новую учительницу. Об этом сообщила Лариса Савина, председатель комитета образования и науки Волгоградской области.