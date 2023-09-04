Уход за ягодами в сентябре: когда и как лучше обрезать малину

Своевременная обрезка малины осенью - важная часть ухода за этим кустарником, и она действительно может положительно сказаться на урожае в следующем году. Вот почему обрезка осенью так важна. Как нужно правильно обрезать малину на городе и как учше подготовить ее к зиме- узнайте в материале Информинг.
Зачем надо обрезать малину - правила и советы
Неотъемлемой частью заботы о малине является обрезка верхушек кустов. Это необходимая процедура, обусловленная несколькими факторами:
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Борьба с насекомыми: ближе к осени количество вредителей на малине значительно увеличивается. Если не приступить к обрезке, они могут пережить зиму в растении и стать проблемой в следующем сезоне.
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Разреживание куста: молодые побеги малины могут негативно влиять на качество ягод и усложнять уход за кустарником.
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Увеличение урожая: малинные растения, освобожденные от лишних побегов, сосредотачивают свои ресурсы на формирование плодов.
Обрезка малины проводится в сентябре и может касаться как обычной малины, так и ремонтантной, но с некоторыми различиями в технике и сроках.
Какой может быть обрезка малины осенью - виды
Существуют проверенные схемы для обрезки, которые помогут упростить процесс ухода за малинником и не повредить растению:
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Обычная обрезка: удаляются наземные и прикорневые части молодых побегов, которые ещё не успели затвердеть.
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Формирующая обрезка: основной стебель куста оставляется нетронутым, но полностью удаляются молодые отростки.
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Санитарная обрезка: избавляемся от всех поврежденных и засохших побегов.
Ремонтантную малину следует обрезать после сбора последнего урожая. Удаляются все отплодоносившие побеги старше двух лет (с корнем) и побеги текущего года (срезаются на 20-25 см). После обрезки рекомендуется обработать куст бордоской жидкостью.
Обрезка малины осенью - на какую высоту срезать
Высота среза при обрезке зависит от этапа формирования куста:
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В первый год - удаляются лишние побеги, оставляются самые крепкие, а у них срезают верхушку на 20-25 см, а также все боковые отростки.
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Во второй год - основные стебли укорачиваются до первой развитой почки, а у боковых отростков удаляются только слабые верхушки.
Кроме того, важно ориентироваться на лунный календарь и учитывать наилучшие дни для ухода за малиновыми кустами.
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