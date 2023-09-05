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Без жира и нагара: топ-3 копеечных способа быстро очистить сковороду

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Без жира и нагара: топ-3 копеечных способа быстро очистить сковороду
В России
Фото из открытых источников

Сковорода прослужит хозяйке долго, если за ней она будет правильно ухаживать. И далеко нне всегда для этого нужны специальные дорогостоящие средства. Достаточно нескольких простых бытовых составляющих.

Топ-3 копеечных способа очистить сковороду

Источник фото: издание Информинг 


Сковороду часто называют одной из наиболее важных кухонных посуд в доме, но уход за ней может представлять некоторые трудности. Вот несколько эффективных и экономичных способов, как быстро очистить сковороду от пригоревших остатков:

Способ 1:

  • Понадобится морская соль и картофель.
  • Посыпьте дно сковороды толстым слоем соли.
  • Затем разрежьте картофель и начните чистить сковороду круговыми движениями.
  • Соль действует как мягкий абразив, а сок картофеля помогает размягчить пригоревшие остатки.
  • Этот метод подходит даже для сковород с антипригарным покрытием, так как не вызывает царапин.

Источник фото: издание Информинг 
Способ 2:

  • Используйте пищевую соду.
  • Добавьте немного воды к соде, чтобы получить пасту.
  • Равномерно нанесите смесь на пригоревшие участки сковороды.
  • Для улучшения результата можно также добавить уксус.
  • Оставьте соду на сковороде на некоторое время, затем тщательно вымойте.

Способ 3:

  • Подходит для чугунных и алюминиевых сковород.
  • Используйте перекись водорода.
  • Подготовьте смесь из перекиси и соды, нанесите на разогретую сковороду.
  • Оставьте на 10-15 минут, а затем удалите остатки грязи губкой.
  • Промойте сковороду и, при необходимости, повторите процедуру.

Обратите внимание, что эти методы не подходят для сковород с антипригарным покрытием, их следует очищать более бережно.



Текст: Информационное агентство «Informing»

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