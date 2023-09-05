Без жира и нагара: топ-3 копеечных способа быстро очистить сковороду

Сковороду часто называют одной из наиболее важных кухонных посуд в доме, но уход за ней может представлять некоторые трудности. Вот несколько эффективных и экономичных способов, как быстро очистить сковороду от пригоревших остатков:

Способ 1:

Понадобится морская соль и картофель.

Посыпьте дно сковороды толстым слоем соли.

Затем разрежьте картофель и начните чистить сковороду круговыми движениями.

Соль действует как мягкий абразив, а сок картофеля помогает размягчить пригоревшие остатки.

Этот метод подходит даже для сковород с антипригарным покрытием, так как не вызывает царапин.



Способ 2:

Используйте пищевую соду.

Добавьте немного воды к соде, чтобы получить пасту.

Равномерно нанесите смесь на пригоревшие участки сковороды.

Для улучшения результата можно также добавить уксус.

Оставьте соду на сковороде на некоторое время, затем тщательно вымойте.

Способ 3:

Подходит для чугунных и алюминиевых сковород.

Используйте перекись водорода.

Подготовьте смесь из перекиси и соды, нанесите на разогретую сковороду.

Оставьте на 10-15 минут, а затем удалите остатки грязи губкой.

Промойте сковороду и, при необходимости, повторите процедуру.

Обратите внимание, что эти методы не подходят для сковород с антипригарным покрытием, их следует очищать более бережно.