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Чем мульчировать огород и сад осенью: 6 лучших вариантов для защиты почвы

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Чем мульчировать огород и сад осенью: 6 лучших вариантов для защиты почвы
В России
Фото из открытых источников

Чем можно мульчировать землю на зиму для того, чтобы защитить свой земельный участок от заморозков или вредителей - в статье Информинг.


Осеннее мульчирование является важной практикой для поддержания здоровья почвы и защиты растений перед зимой. Здесь приведены некоторые из лучших материалов для осеннего мульчирования.

Чем мульчировать огород и сад осенью

Источник фото: издание Информинг 

  1. Опавшие листья: Используйте сухие опавшие листья, такие как листья березы, ольхи, липы и клена, чтобы застелить участок. Эти листья богаты органическими веществами и питательными элементами, которые обогатят почву. Опавшие листья подходят для мульчирования вокруг деревьев и кустарников.

  2. Хвойные иглы: Эловые или сосновые хвойные иглы могут быть использованы для мульчирования цветочных клумб. Хвойная мульча защитит почву от заморозков и пересыхания, а также предотвратит появление болезней. Однако стоит помнить, что хвойные иглы могут окислять почву, делая ее кислее.

  3. Солома: Мульча из соломы обогатит почву питательными веществами и поможет сохранить тепло. Она подходит для овощных грядок, клубники, чеснока, ежевики, озимой картошки и винограда. Однако солома может привлекать грызунов, поэтому ее использование следует оценивать с учетом этого фактора.

  4. Опилки: Опилки являются прекрасным удобрением для почвы, особенно в сочетании с компостом. Они обогащают почву и защищают участок от заморозков. Опилки нужно хорошо просушить перед использованием. Однако стоит помнить, что после разложения опилки могут вытягивать азот из почвы. Поэтому их лучше убирать с почвы ранней весной.

  5. Компост: Компост считается одним из лучших материалов для мульчирования почвы. Однако важно, чтобы компост был выдержанным, возрастом не менее 2 лет. Выложите слой компоста толщиной 5 см на участке и прикройте его сверху сеном или листьями. Компост удобряет почву и защищает растения от болезней.

  6. Торф: Торф подходит для мульчирования участков с тяжелой почвой. Он улучшает структуру почвы, удерживает влагу и способствует весеннему росту растений. Для мульчирования используйте только переходный и низинный торф. Торф подходит для овощных озимых культур, винограда и ягодных кустов.

При мульчировании важно учитывать потребности конкретных растений и условия вашего участка.

Источник фото: издание Информинг 

Выберите материалы, которые наилучшим образом подходят для ваших культур и учтите особенности местных климатических условий и вредителей.



Текст: Информационное агентство «Informing»

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