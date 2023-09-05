Чем мульчировать огород и сад осенью: 6 лучших вариантов для защиты почвы

Осеннее мульчирование является важной практикой для поддержания здоровья почвы и защиты растений перед зимой. Здесь приведены некоторые из лучших материалов для осеннего мульчирования.

Опавшие листья: Используйте сухие опавшие листья, такие как листья березы, ольхи, липы и клена, чтобы застелить участок. Эти листья богаты органическими веществами и питательными элементами, которые обогатят почву. Опавшие листья подходят для мульчирования вокруг деревьев и кустарников.

Хвойные иглы: Эловые или сосновые хвойные иглы могут быть использованы для мульчирования цветочных клумб. Хвойная мульча защитит почву от заморозков и пересыхания, а также предотвратит появление болезней. Однако стоит помнить, что хвойные иглы могут окислять почву, делая ее кислее.

Солома: Мульча из соломы обогатит почву питательными веществами и поможет сохранить тепло. Она подходит для овощных грядок, клубники, чеснока, ежевики, озимой картошки и винограда. Однако солома может привлекать грызунов, поэтому ее использование следует оценивать с учетом этого фактора.

Опилки: Опилки являются прекрасным удобрением для почвы, особенно в сочетании с компостом. Они обогащают почву и защищают участок от заморозков. Опилки нужно хорошо просушить перед использованием. Однако стоит помнить, что после разложения опилки могут вытягивать азот из почвы. Поэтому их лучше убирать с почвы ранней весной.

Компост: Компост считается одним из лучших материалов для мульчирования почвы. Однако важно, чтобы компост был выдержанным, возрастом не менее 2 лет. Выложите слой компоста толщиной 5 см на участке и прикройте его сверху сеном или листьями. Компост удобряет почву и защищает растения от болезней.