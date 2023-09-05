Yandex.RTB

Для чего добавляют аспирин при стирке: 4 неочевидных причины

Image 16+
Для чего добавляют аспирин при стирке: 4 неочевидных причины
В России
Фото из открытых источников

Сколько необходимо аспирина для отбеливания белья и как можно при помощ этих таблеток избавиться от накипи - узнайте в этом материале.


Аспирин - это не только лекарство, но и полезный ингредиент в бытовых хозяйственных целях. Вот несколько способов использования аспирина при стирке и уходе за стиральной машиной:


Очистка вещей и удаление пятен:

  • Растворите 10 таблеток аспирина в 10 литрах воды.
  • Замочите белье в этом растворе на 7-10 часов.
  • После замачивания вымойте вещи, как обычно.

Как отбелить белье с помощью аспирина - советы

Источник фото: издание Информинг 

Аспирин помогает удалять различные пятна, включая следы крови и вина. Этот метод помогает вернуть белизну одежде без необходимости замачивания.


Отбеливание белья:

  • Растерите 2-3 таблетки аспирина в порошок.
  • Смешайте их с порошком для стирки.
  • Засыпьте эту смесь в отсек для порошка в стиральной машине и постирайте белье.


Как почистить стиральную машину от накипи аспирином

 

  • Разотрите 5 таблеток аспирина в порошок.
  • Смешайте порошок с кондиционером для белья.
  • Засыпьте эту смесь в контейнер для порошка в стиральной машине.
  • Запустите режим холодной стирки без белья.

Аспирин поможет избавиться от накипи в стиральной машине, действуя аналогично лимонной кислоте.

Источник фото: издание Информинг 
Стирка цветного белья с аспирином руками


  • Растолките 6-10 таблеток аспирина в порошок.
  • Разведите порошок в 10-12 литрах воды.
  • Замочите белье в этом растворе на 6-8 часов.
  • После замачивания вымойте вещи, как обычно.

Этот метод подходит для ручной стирки и помогает освежить деликатные вещи.

Обратите внимание, что аспирин можно использовать в быту для различных задач, связанных со стиркой и уходом за вещами и стиральной машиной.


Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Как хранить лук в городской квартире: полезные советы для хозяюшек

Сегодня, 11:28

Сода вместо стирального порошка: чудо-средство опытных хозяюшек

Сегодня, 10:42

В каком месяце убирать морковь: точные сроки и главные правила

Сегодня, 10:39

Какие грибы можно собирать сейчас: 5 съедобных экземпляров сентября

Сегодня, 10:19

Как заставить быстро покраснеть помидоры: 3 проверенных способа

Сегодня, 10:14

Чем мульчировать огород и сад осенью: 6 лучших вариантов для защиты почвы

Сегодня, 10:08

Без жира и нагара: топ-3 копеечных способа быстро очистить сковороду

Сегодня, 09:37

Для чего добавляют аспирин при стирке: 4 неочевидных причины

Сегодня, 09:28

Пролежат до весны: как правильно хранить свежие и соленые огурцы

Сегодня, 09:24

Прайм: осенью в России могут резко вырасти цены на мясо, хлеб, сахар, рыбу

Вчера, 21:43

Как приготовить кофе в турке: подробная инструкция

Вчера, 21:41

Что приготовить из яблок: быстрые и вкусные рецепты на каждый день

Вчера, 21:39

Сколько сахара нужно на 1 кг ягод или фруктов для идеального варенья: советы эксперта

Вчера, 21:38

Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: основные причины, как правильно варить

Вчера, 21:36

Как приготовить вкусный маринад, рассол для огурцов – сколько соли, сахара, уксуса нужно добавить на один литр воды

Вчера, 21:35

Как долго хранить свежие кабачки: пролежат до зимы

Вчера, 21:33

Учительница отказалась преподавать в классе учеников, не говорящих по-русски

Вчера, 21:20

Как избавиться от мошек на кухне и в квартире: 5 действенных методов

Вчера, 13:54

8 продуктов питания, которые помогают бросить курить

Вчера, 13:39

Как отстирать белые кроссовки в машинке и вручную: лучшие способы

Вчера, 12:26

Food.ru: определены самые эффективные продукты для улучшения памяти
  • 2-09-2023, 21:29

Food.ru: определены самые эффективные продукты для улучшения памяти

Ученые назвали продукты, способные стимулировать когнитивную деятельность. Прежде всего речь идет о еде, которая содержит флавоноиды. Эти соединения

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань
  • 2-09-2023, 20:51

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань

Медики из Mayo Clinic — Rochester (США) в результате изучения обнаружили, что бактерии Eggerthella lenta могут оказывать влияние на иммунную систему

Прайм: осенью в России могут резко вырасти цены на мясо, хлеб, сахар, рыбу
  • Вчера, 21:43

Прайм: осенью в России могут резко вырасти цены на мясо, хлеб, сахар, рыбу

Россияне должны быть готовыми к увеличению стоимости не только импортных товаров, но и продуктов питания. На основные категории ожидается

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного
  • 3-09-2023, 11:48

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного

Сводка из фронтов от военного корреспондента Семена Пегова и команды Телеграм-канала WarGonzo по состоянию на утро воскресенья, 3 сентября 2023 года,

Маркетолог Мосеев предрек дальнейшее повышение цен на авто в России
  • 3-09-2023, 09:02

Маркетолог Мосеев предрек дальнейшее повышение цен на авто в России

Рост цен на новые автомобили летом текущего года был немного смягчен утилизационным сбором, а также девальвацией рубля. Но, по заявлению Олега

Ходаковский: Под Новодонецким минные поля утратили эффективность, противник высадил десант практически без потерь
  • Сегодня, 09:48

Ходаковский: Под Новодонецким минные поля утратили эффективность, противник высадил десант практически без потерь

Южнодонецкое направление фронта во вторник, 5 сентября, снова стало «горячим». Противник снова наступает и на минные заграждения там российским