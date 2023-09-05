Для чего добавляют аспирин при стирке: 4 неочевидных причины

Сколько необходимо аспирина для отбеливания белья и как можно при помощ этих таблеток избавиться от накипи - узнайте в этом материале.





Аспирин - это не только лекарство, но и полезный ингредиент в бытовых хозяйственных целях. Вот несколько способов использования аспирина при стирке и уходе за стиральной машиной:





Очистка вещей и удаление пятен:

Растворите 10 таблеток аспирина в 10 литрах воды.

Замочите белье в этом растворе на 7-10 часов.

После замачивания вымойте вещи, как обычно.

Как отбелить белье с помощью аспирина - советы

Аспирин помогает удалять различные пятна, включая следы крови и вина. Этот метод помогает вернуть белизну одежде без необходимости замачивания.





Отбеливание белья:

Растерите 2-3 таблетки аспирина в порошок.

Смешайте их с порошком для стирки.

Засыпьте эту смесь в отсек для порошка в стиральной машине и постирайте белье.





Как почистить стиральную машину от накипи аспирином

Разотрите 5 таблеток аспирина в порошок.

Смешайте порошок с кондиционером для белья.

Засыпьте эту смесь в контейнер для порошка в стиральной машине.

Запустите режим холодной стирки без белья.

Аспирин поможет избавиться от накипи в стиральной машине, действуя аналогично лимонной кислоте.



Стирка цветного белья с аспирином руками





Растолките 6-10 таблеток аспирина в порошок.

Разведите порошок в 10-12 литрах воды.

Замочите белье в этом растворе на 6-8 часов.

После замачивания вымойте вещи, как обычно.

Этот метод подходит для ручной стирки и помогает освежить деликатные вещи.

Обратите внимание, что аспирин можно использовать в быту для различных задач, связанных со стиркой и уходом за вещами и стиральной машиной.



