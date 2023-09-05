Для чего добавляют аспирин при стирке: 4 неочевидных причины

Ученые назвали продукты, способные стимулировать когнитивную деятельность. Прежде всего речь идет о еде, которая содержит флавоноиды. Эти соединения
Медики из Mayo Clinic — Rochester (США) в результате изучения обнаружили, что бактерии Eggerthella lenta могут оказывать влияние на иммунную систему
Россияне должны быть готовыми к увеличению стоимости не только импортных товаров, но и продуктов питания. На основные категории ожидается
Сводка из фронтов от военного корреспондента Семена Пегова и команды Телеграм-канала WarGonzo по состоянию на утро воскресенья, 3 сентября 2023 года,
Рост цен на новые автомобили летом текущего года был немного смягчен утилизационным сбором, а также девальвацией рубля. Но, по заявлению Олега
Южнодонецкое направление фронта во вторник, 5 сентября, снова стало «горячим». Противник снова наступает и на минные заграждения там российским