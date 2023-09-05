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Как очистить вещи из секонд-хенда от чужой энергетики: 4 надежных варианта

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Как очистить вещи из секонд-хенда от чужой энергетики: 4 надежных варианта
В России
Фото из открытых источников

Почему важно и как можно избавляться от энергетики на одежде, как проводить обряд очищения вещи из секонд-хенда - узнайте в статье Информинг.


Секонд-хенды и одежда, переданная от других людей, могут действительно нести в себе энергетику предыдущих обладателей. Если вы хотите очистить такие предметы от чужой энергетики, существует несколько методов, как это сделать.

Зачем проводить обряд очищения вещи  из секонд-хенда

Источник фото: издание Информинг 

Важно учитывать, что энергия предметов и одежды может носить как положительный, так и отрицательный характер. Поэтому, когда вы берете вещь из секонд-хенда или получаете ее от другого человека, важно быть внимательным к своим ощущениям и реакциям. Если вы чувствуете дискомфорт или негативные эмоции при контакте с определенной одеждой, это может быть сигналом к тому, что эта вещь носит в себе какую-то негативную энергию.

Как избавиться от чужой энергетики - методы

  1. Постирать одежду: Первым и наиболее очевидным способом является стирка вещей. Стиральный процесс не только удаляет физическую грязь, но и может помочь избавиться от негативной энергии. Добавьте немного соли в воду при стирке, так как соль считается очищающим агентом.

  2. Ароматические масла или духи: Вы можете также использовать ароматические масла или духи, чтобы изменить запах одежды и внести в нее свою энергию. Просто распылите или нанесите аромат на предметы одежды.

  3. Соль: Наполняя таз с водой и добавляя соль, вы можете оставить вещи в этом растворе на несколько часов. Соль считается очищающим и заземляющим агентом, который помогает избавиться от негативной энергии.

  4. Святая вода: Добавьте небольшое количество святой воды в таз с водой и оставьте вещи "размагничиваться" в этом растворе на несколько часов.

  5. Солнце: Выставление одежды на солнце также может помочь очистить ее от негативной энергии. Солнце считается мощным естественным очистителем.

Перед использованием любого из этих методов, убедитесь, что они безопасны для вашей одежды, и следуйте инструкциям, чтобы не повредить материалы.

Источник фото: издание Информинг 

Также помните о важности ментальной очистки и позитивных мыслей, которые вы можете придавать вещам, когда носите их.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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