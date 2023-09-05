Как очистить вещи из секонд-хенда от чужой энергетики: 4 надежных варианта

Почему важно и как можно избавляться от энергетики на одежде, как проводить обряд очищения вещи из секонд-хенда - узнайте в статье Информинг.





Секонд-хенды и одежда, переданная от других людей, могут действительно нести в себе энергетику предыдущих обладателей. Если вы хотите очистить такие предметы от чужой энергетики, существует несколько методов, как это сделать.

Зачем проводить обряд очищения вещи из секонд-хенда

Важно учитывать, что энергия предметов и одежды может носить как положительный, так и отрицательный характер. Поэтому, когда вы берете вещь из секонд-хенда или получаете ее от другого человека, важно быть внимательным к своим ощущениям и реакциям. Если вы чувствуете дискомфорт или негативные эмоции при контакте с определенной одеждой, это может быть сигналом к тому, что эта вещь носит в себе какую-то негативную энергию.