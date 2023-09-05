Зеленые помидоры можно успешно дозревать после сбора, и важно выбрать правильный метод и условия для этого. Вот несколько способов дозревания зеленых помидоров.

Сбор и дозревание помидор - как заставить помидоры покраснеть

Зеленые помидоры могут быть собраны и дозревать внутри помещения. При этомв важно следить за состоянием плодов, и если они повреждены или заражены, лучше избавиться от них, чтобы не рисковать заразить другие плоды и растения на грядке. Также сбор урожая до начала холодов и заморозков поможет сохранить помидоры в хорошем состоянии для последующего использования или хранения.

Куда положить зеленые помидоры для дозревания

Традиционный метод: Найдите помещение, которое хорошо проветривается, с температурой в диапазоне 20-25°C. Разложите зеленые помидоры в несколько слоев на полках, в корзинах или ящиках. Оставьте их там на несколько дней. Периодически проверяйте помидоры, убирая дозревшие и удаляя испорченные. Послойный метод: В этом методе вы используете глубокую корзину или ящик. Выкладывайте зеленые помидоры на дно, разделяя их слоями сухой бумаги. Затем накройте их крышкой и храните при температуре 12-15°C и влажности 80-85% в течение месяца. Кустовой метод: Выкопайте кусты с зелеными помидорами, оставив корни. Отряхните от земли и подвесьте их в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Помидоры должны висеть корнями вверх так, чтобы не касаться друг друга. Этот метод может привести не только к дозреванию, но и к увеличению размеров плодов.

Важно помнить, что при дозревании помидоров следует избегать сильных холодов и контакта с плодами, которые начали гнить или поражены болезнями.



Соблюдая правила и выбирая подходящий метод, вы сможете дозревать свои зеленые помидоры и наслаждаться спелыми плодами даже после сезона.