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Какие грибы можно собирать сейчас: 5 съедобных экземпляров сентября

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Какие грибы можно собирать сейчас: 5 съедобных экземпляров сентября
В России
Фото из открытых источников

Когда и какие нужно собирать грибы осенью в сентябре и какие можно найти в лесу уже прямо сейчас - в материале Информинг.

Какие бывают грибы - классификация

Грибы - это настоящая кладезь белка и питательное угощение для каждого человека. Их можно приобрести в магазине или на рынке, но намного увлекательнее отправиться в лес и собрать их своими руками. Информинг предоставит информацию о том, какие грибы следует собирать в сентябре и как их различить.

Перед тем как отправиться на грибную охоту в лес, важно разобраться в разнообразии грибов и их различиях. Опытные грибники классифицируют грибы на четыре категории:

Источник фото: Информинг 

  1. Съедобные - безопасны для употребления, даже сырыми.
  2. Условно-съедобные - сырыми их употреблять нельзя, но можно сушить и мочить.
  3. Несъедобные - безопасны, но не имеют вкуса.
  4. Ядовитые - опасны для жизни из-за содержания токсинов.

Также грибы могут быть питательными, менее питательными, средними по питательности и малоценными. Эта классификация скорее народная и зависит от индивидуальных предпочтений.

Какие съедобные грибы собирать осенью в сентябре

Источник фото: Информинг 

Каждому сезону свойственны свои уникальные виды грибов, которые легче всего найти в определенные месяцы. В сентябре можно встретить следующие шесть видов съедобных грибов:

  1. Опята - эти грибы можно найти на пнях или стволах деревьев, чаще всего в лесных чащах. Их шляпка округлая и выпуклая, с диаметром до 8 см, а ножка достигает до 15 см в высоту. Ножка полая, с кольцом вверху, а цвет гриба светло-бежевый. Опята часто растут семьями и предпочитают влажные места, такие как упавшие деревья и опавшие листья.

  2. Маслята - это одни из самых популярных грибов в Украине, они произрастают на хорошо освещенных полянах и опушках леса. Маслята имеют выпуклую и слизистую шляпку с диаметром около 13 см. Окраска варьируется от бурого с желтым отливом до темно-коричневого. Ножка достигает высоты до 10 см и не имеет верхнего кольца. Маслята отлично подходят для варки, жарки, маринования и заготовок на зиму.

  3. Белый гриб - считается самым ценным и вкусным среди грибов. Диаметр шляпки этого гриба может достигать 45 см, а ее цвет изменяется от оливкового до коричневого. Ножка имеет диаметр до 26 см, с расширением книзу и мелкой поверхностной сеточкой. Белый гриб можно использовать для готовки различных блюд или консервирования. Он может расти как в одиночку, так и в группах, предпочитая разные типы лесов.

  4. Черный груздь - это самый крупный съедобный гриб, который многие используют для заготовок на зиму. Диаметр шляпки гриба может достигать 32 см, а цвет варьируется от оливкового до черного в зависимости от возраста. Высота ножки может достигать до 20 см. Черные грузди чаще всего встречаются в смешанных лесах, где преобладают березы. Их можно замораживать или консервировать, но не рекомендуется сушить, так как это снижает их полезные свойства.

  5. Вешенка - эти грибы можно найти в лиственных лесах, они растут непосредственно на деревьях. Интересно, что вешенка появляется в конце августа и сохраняется до ближайшей зимы. Опытные грибники советуют срезать вешенки с шляпкой диаметром не более 10 см. Считается, что лучше употреблять только шляпки, а жесткие ножки следует выбрасывать. Однако их можно использовать, приготавливая блюда с длительной термической обработкой.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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