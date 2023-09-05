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Пролежат до весны: как правильно хранить свежие и соленые огурцы

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Пролежат до весны: как правильно хранить свежие и соленые огурцы
В России
Фото из открытых источников

Представляем вашему вниманию несколько простых хитростей, которые помогут вам сохранить огурцы свежими и сочными надолго. Такие огурцы пролежат до весны.


Хранение свежих и соленых огурцов требует некоторых забот и правил. Вот как правильно хранить огурцы.

Источник фото: издание Информинг 

 Как хранить свежие огурцы

  1. Не мойте заранее: Не мойте огурцы заранее перед хранением, чтобы сохранить их естественное защитное покрытие. Мойте их только перед использованием.

  2. Холодильник: Храните свежие огурцы в холодильнике. Убедитесь, что они не находятся слишком близко к морозильной камере, так как огурцы плохо переносят температуры близкие к нулю. Они могут пролежать в холодильнике 3-4 дня.

  3. Используйте влажную марлю: Если выложите огурцы в пакет и положите мокрую марлю сверху, они сохранятся около 2 недель. Вода в марле должна периодически обновляться.

  4. Хранение в воде: Другой способ продлить срок хранения свежих огурцов - вертикальное погружение в воду. Оставьте 2 см воды в миске и поставьте огурцы хвостиками в воду. Воду нужно менять ежедневно. Этот способ сохранит огурцы свежими около месяца.

  5. Обертывание в бумагу: Огурцы можно обернуть в газету, салфетку или пергамент для выпечки, а затем положить в большой пакет. Так они сохранятся около 3 недель.

  6. Помещение: Если вы храните огурцы в помещении при температуре +8°C, они прослужат около 10 дней. При температуре +15°C и выше срок хранения составит 3 дня. Чтобы продлить срок хранения до недели в теплой комнате, огурцы можно завернуть в мокрую ткань и поставить в темное место, периодически смачивая ткань.

Как хранить соленые огурцы

  1. Хранение в прохладном месте: Соленые и малосольные огурцы лучше всего хранить в холодных и темных местах при температуре не выше +4°C. Подходит подвал или погреб.

  2. Хранение в холодильнике: После открытия банки с солеными огурцами храните их в холодильнике не более 2 недель в рассоле, в котором они мариновались.

Как нельзя хранить огурцы

Источник фото: редакция Информинг 

Не храните огурцы рядом с плодами, богатыми этиленом, такими как яблоки, персики и спелые томаты, так как это может ускорить их порчи. Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свежие и соленые огурцы вкусными и сочными на долгое время.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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