Пролежат до весны: как правильно хранить свежие и соленые огурцы

Представляем вашему вниманию несколько простых хитростей, которые помогут вам сохранить огурцы свежими и сочными надолго. Такие огурцы пролежат до весны.





Хранение свежих и соленых огурцов требует некоторых забот и правил. Вот как правильно хранить огурцы.

Как хранить свежие огурцы

Не мойте заранее: Не мойте огурцы заранее перед хранением, чтобы сохранить их естественное защитное покрытие. Мойте их только перед использованием. Холодильник: Храните свежие огурцы в холодильнике. Убедитесь, что они не находятся слишком близко к морозильной камере, так как огурцы плохо переносят температуры близкие к нулю. Они могут пролежать в холодильнике 3-4 дня. Используйте влажную марлю: Если выложите огурцы в пакет и положите мокрую марлю сверху, они сохранятся около 2 недель. Вода в марле должна периодически обновляться. Хранение в воде: Другой способ продлить срок хранения свежих огурцов - вертикальное погружение в воду. Оставьте 2 см воды в миске и поставьте огурцы хвостиками в воду. Воду нужно менять ежедневно. Этот способ сохранит огурцы свежими около месяца. Обертывание в бумагу: Огурцы можно обернуть в газету, салфетку или пергамент для выпечки, а затем положить в большой пакет. Так они сохранятся около 3 недель. Помещение: Если вы храните огурцы в помещении при температуре +8°C, они прослужат около 10 дней. При температуре +15°C и выше срок хранения составит 3 дня. Чтобы продлить срок хранения до недели в теплой комнате, огурцы можно завернуть в мокрую ткань и поставить в темное место, периодически смачивая ткань.

Как хранить соленые огурцы

Хранение в прохладном месте: Соленые и малосольные огурцы лучше всего хранить в холодных и темных местах при температуре не выше +4°C. Подходит подвал или погреб. Хранение в холодильнике: После открытия банки с солеными огурцами храните их в холодильнике не более 2 недель в рассоле, в котором они мариновались.

Как нельзя хранить огурцы

Не храните огурцы рядом с плодами, богатыми этиленом, такими как яблоки, персики и спелые томаты, так как это может ускорить их порчи. Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свежие и соленые огурцы вкусными и сочными на долгое время.