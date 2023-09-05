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Сода вместо стирального порошка: чудо-средство опытных хозяюшек

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Сода вместо стирального порошка: чудо-средство опытных хозяюшек
В России
Фото из открытых источников

Можно ли стирать кальцинированной содой вещи в стиральной машине и почему такое средство является прекраснім заменителем прального порошка - узнайте в статье Информинг.

Как сода влияет на одежду

Да, сода действительно может быть полезным средством при стирке, и у нее есть множество преимуществ. Она является мягким моющим средством, которое не только хорошо справляется с пятнами и запахами, но и не разрушает структуру ткани, что делает ее подходящей для стирки детской одежды и предметов, где важно избегать аллергических реакций.

Кроме того, сода может быть использована для очистки стиральной машины, устранения накипи и неприятных запахов в ней.

Однако, как вы правильно отметили, при использовании соды следует учитывать жесткость воды. В зависимости от уровня жесткости воды в вашем регионе, вы можете выбрать между пищевой содой и кальцинированной содой для наилучших результатов.

Как использовать соду при стирке - главные правила

Источник фото: Информинг 

Сода действительно является универсальным продуктом, и ее можно использовать при стирке одежды, чтобы достичь различных результатов. Вот некоторые важные правила использования соды при стирке:

Отбеливание белья:

  • Разведите 5 столовых ложек соды и 2 столовых ложки нашатыря в 5 литрах теплой воды.
  • Замочите белье в этом растворе на 1 час, а затем постирайте его как обычно.

Стрижка кухонных полотенец:

  • Смешайте 3 столовые ложки соды с 50 граммами натертого хозяйственного мыла.
  • Растворите это в 2 литрах теплой воды и замочите полотенца в этом растворе на 2 часа, а затем постирайте их.

Удаление старых пятен:

  • Смешайте соду, отбеливатель и стиральный порошок в равных пропорциях.
  • Разведите эту смесь в 5 литрах горячей воды.
  • Замочите вещи в этом растворе на 1-2 часа, а затем постирайте их как обычно.

Устранение неприятного запаха:

  • Добавьте 100 граммов соды в барабан стиральной машины перед стиркой вещей вместе с порошком.

Источник фото: Информинг 
Важно помнить, что если у вас очень жесткая вода, то лучше использовать кальцинированную соду для стирки. Тем не менее, следует избегать использования кальцинированной соды в пищу, так как она более агрессивна и не предназначена для потребления.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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