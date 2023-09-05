Страшные боли: эксперты сообщили, кто пострадает от осенних магнитных бурь

Разные природные изменения, такие как магнитные бури, могут оказывать влияние на здоровье человека. Сильные магнитные бури могут вызывать Головные боли, сердечно-сосудистую нестабильность, ломоту в теле, головокружения.

Магнитные бури связаны с выбросами заряженных частиц из Солнца, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Уровень магнитных бурей можно измерить с помощью магнитометра. Сильные магнитные бури обычно характеризуются показателями от -100 до -200 нанотесла, а показатели выше -200 нанотесла считаются экстремальными, в то время как от -20 до 20 нанотесла - спокойными.

При необычно высоких показателях магнитных бурь могут обостряться хронические заболевания, и даже здоровые люди могут испытывать психоэмоциональную нестабильность.

В такие периоды важно уделять больше внимания собственному здоровью и следить за общим физическим и эмоциональным состоянием. Рекомендуется отдых, достаточный сон, активное время провождение на свежем воздухе, сбалансированное питание, контроль артериального давления и стресса.