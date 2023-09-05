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Страшные боли: эксперты сообщили, кто пострадает от осенних магнитных бурь

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Страшные боли: эксперты сообщили, кто пострадает от осенних магнитных бурь
Новости науки
Фото из открытых источников

Разные природные изменения, такие как магнитные бури, могут оказывать влияние на здоровье человека. Сильные магнитные бури могут вызывать Головные боли, сердечно-сосудистую нестабильность, ломоту в теле, головокружения.

Магнитные бури связаны с выбросами заряженных частиц из Солнца, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Уровень магнитных бурей можно измерить с помощью магнитометра. Сильные магнитные бури обычно характеризуются показателями от -100 до -200 нанотесла, а показатели выше -200 нанотесла считаются экстремальными, в то время как от -20 до 20 нанотесла - спокойными.

При необычно высоких показателях магнитных бурь могут обостряться хронические заболевания, и даже здоровые люди могут испытывать психоэмоциональную нестабильность.

В такие периоды важно уделять больше внимания собственному здоровью и следить за общим физическим и эмоциональным состоянием. Рекомендуется отдых, достаточный сон, активное время провождение на свежем воздухе, сбалансированное питание, контроль артериального давления и стресса.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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