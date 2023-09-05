Ученые США создали укол, который может избавить от алкоголизма

Южнодонецкое направление фронта во вторник, 5 сентября, снова стало «горячим». Противник снова наступает и на минные заграждения там российским
Россияне должны быть готовыми к увеличению стоимости не только импортных товаров, но и продуктов питания. На основные категории ожидается
Сводка из фронтов от военного корреспондента Семена Пегова и команды Телеграм-канала WarGonzo по состоянию на утро воскресенья, 3 сентября 2023 года,
Рост цен на новые автомобили летом текущего года был немного смягчен утилизационным сбором, а также девальвацией рубля. Но, по заявлению Олега
Составлен ТОП-5 самых дешевых семиместных авто в России в сентябре 2023 года. Такие машины являются отличным решением для больших семей, хотя
Новый прорыв в мире летающих машин: Epiphany Transporter Более столетия человечество мечтает о летающих автомобилях. Но до сих пор их создание