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Ученые США создали укол, который может избавить от алкоголизма

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Ученые США создали укол, который может избавить от алкоголизма
Новости науки
Фото из открытых источников

Американские ученые объявили о разработке укола для борьбы с алкогольной зависимостью. В ходе экспериментов на обезьянах было продемонстрировано, что однократное введение генного препарата может значительно уменьшить желание употреблять алкоголь. Основной целью исследования было восстановление дофаминовой активности в мозге без использования алкоголя. Для этого ученые работали с геном GDNF, который кодирует белок, связанный с дофаминовыми нейронами. В нормальных условиях организма его уровень считается достаточным, но в случае алкогольной зависимости мозг снижает его производство, что может привести к желанию употреблять алкоголь.

В экспериментах с обезьянами исследователи ввели дополнительную копию гена GDNF непосредственно в мозг. По результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Medicine, через месяц после проведения операции интерес макак к потреблению алкоголя значительно снизился, и объем употребления алкоголя уменьшился на 90%.

Однако, несмотря на обнадеживающие результаты, эффективность данного метода лечения алкоголизма у людей требует дополнительных исследований и клинических испытаний. По мнению ученых США, в начале такой метод может быть использован только для самых тяжелых случаев алкогольной зависимости.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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