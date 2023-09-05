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В Башкирии зафиксирована редкая инфекция, которой легко заразиться

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В Башкирии зафиксирована редкая инфекция, которой легко заразиться
В России
Фото из открытых источников

В Республике Башкирия был зарегистрирован единичный случай заражения иерсиниозом. Согласно информации, предоставленной региональным Роспотребнадзором, он был передан через грязные овощи. Возбудителями кишечного иерсиниоза являются бактерии Yersinia enterocolitica.

Это заболевание может долгое время сохраняться в продуктах питания и даже в почве. Поэтому рекомендуется хранить сырые продукты отдельно от приготовленных, тщательно мыть приобретенные продукты и соблюдать условия их хранения и приготовления. Также нужно соблюдать гигиенические меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Человек может заразиться, как правило, употребляя такие продукты, или в процессе ухода за животными, больными иерсиниозом. Обычно симптомы включают высокую температуру (38-40 °C), озноб, головные боли, общую слабость, а также боли в мышцах и суставах.

Стоит добавить, что чаще всего инфекцию переносят мелкие грызуны (мыши, полевки и землеройки). Нужно соблюдать гигиенические меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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