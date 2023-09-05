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В каком месяце убирать морковь: точные сроки и главные правила

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В каком месяце убирать морковь: точные сроки и главные правила
В России
Фото из открытых источников

Можно ли убирать морковь в августе и сентябре и как это сделать правильно, чтобы не испортить урожай - узнайте в статье Информинг.

В каком месяце убирать морковь - сроки и правила

Выращивание моркови и сбор урожая - это трудозатратный процесс, который нужно выполнить правильно, чтобы получить хороший результат. Сроки сбора моркови зависят от климатических условий, внешнего вида корнеплода и сорта моркови. Вот некоторые общие рекомендации о том, когда и как собирать морковь:

Источник фото: Информинг 

  1. Сроки сбора моркови:

    • Ранняя морковь обычно созревает через 60-90 дней после появления всходов.
    • Среднеспелая морковь созревает спустя 100-130 дней.
    • Поздняя морковь требует 130-150 дней для полного созревания.

  2. Определение готовности моркови к сбору:

    • Основным признаком готовности моркови является диаметр корнеплода. Обычно морковь считается зрелой, когда ее диаметр достигает 1-2 см. Однако это может варьироваться в зависимости от сорта.
    • Зрелая морковь имеет насыщенный цвет и хороший вкус. Вы можете проверить ее, вынув одну морковь из почвы и попробовав.

  3. Сбор моркови:

    • Для сбора моркови используйте лопату или вилку для выкапывания корней. Осторожно поднимайте корнеплоды из почвы, стараясь не повредить их.
    • При сборе моркови оставьте верхний листовой слой корней неповрежденным. Это поможет продлить срок хранения моркови.
    • Обрежьте верхние зеленые листья моркови, оставив при этом 2-5 см стебелька. Это помогает предотвратить высыхание корнеплодов.

  4. Хранение моркови:

    • Морковь лучше всего хранить в песке или торфе в прохладном и влажном месте, при температуре около 0°C. Это позволяет сохранить свежесть моркови на длительный срок.
    • Убедитесь, что морковь хорошо просушена перед хранением, чтобы предотвратить гниение.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете определить, когда собирать морковь и как ее сохранить для долгосрочного использования.

Как правильно выкопать морковь

Источник фото: издание Информинг 

Уборка моркови - важный этап в выращивании этого овоща, и правильный сбор поможет сохранить урожай в отличном состоянии. Вот некоторые рекомендации по тому, как и когда собирать морковь.


Когда собирать морковь:

  • Собирайте морковь, когда температура окружающего воздуха опускается до около 5°C. Это обычно происходит перед началом заморозков. Если морковь подвергнется заморозкам, она может начать гнить и становиться менее пригодной для хранения.
  • Следите за внешними признаками моркови. Когда нижние листья начинают желтеть и сохнуть, это признак того, что морковь готова к сбору.

Как правильно выкопать морковь:

  1. За месяц до сбора урожая прекратите полив моркови. Это поможет корнеплодам хорошо сохраниться и избежать загнивания.
  2. Выкапывайте морковь предпочтительно вечером, когда почва чуть осохла после дождя или полива.
  3. Из рыхлой почвы морковь можно вынимать руками, а из более плотной почвы используйте вилы или лопату, чтобы избежать повреждения корнеплодов.
  4. Сразу после сбора обрежьте верхние зеленые листья, оставив 2-5 см стебелька. Это помогает предотвратить высыхание корнеплодов.
  5. Уберите корнеплоды на грядке на 1-2 часа, чтобы они высохли, а затем аккуратно удалите грязь руками.
  6. Перед хранением разложите морковь в темном прохладном помещении на сутки, чтобы она хорошо просохла, а затем можно убрать ее в погреб или другое место для долгосрочного хранения.

Соблюдение этих правил поможет вам сохранить морковь в хорошем состоянии и избежать потери урожая из-за неправильного сбора и хранения.



Текст: Информационное агентство «Informing»

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