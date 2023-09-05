В каком месяце убирать морковь: точные сроки и главные правила

Выращивание моркови и сбор урожая - это трудозатратный процесс, который нужно выполнить правильно, чтобы получить хороший результат. Сроки сбора моркови зависят от климатических условий, внешнего вида корнеплода и сорта моркови. Вот некоторые общие рекомендации о том, когда и как собирать морковь:

Сроки сбора моркови: Ранняя морковь обычно созревает через 60-90 дней после появления всходов.

Среднеспелая морковь созревает спустя 100-130 дней.

Поздняя морковь требует 130-150 дней для полного созревания. Определение готовности моркови к сбору: Основным признаком готовности моркови является диаметр корнеплода. Обычно морковь считается зрелой, когда ее диаметр достигает 1-2 см. Однако это может варьироваться в зависимости от сорта.

Зрелая морковь имеет насыщенный цвет и хороший вкус. Вы можете проверить ее, вынув одну морковь из почвы и попробовав. Сбор моркови: Для сбора моркови используйте лопату или вилку для выкапывания корней. Осторожно поднимайте корнеплоды из почвы, стараясь не повредить их.

При сборе моркови оставьте верхний листовой слой корней неповрежденным. Это поможет продлить срок хранения моркови.

Обрежьте верхние зеленые листья моркови, оставив при этом 2-5 см стебелька. Это помогает предотвратить высыхание корнеплодов. Хранение моркови: Морковь лучше всего хранить в песке или торфе в прохладном и влажном месте, при температуре около 0°C. Это позволяет сохранить свежесть моркови на длительный срок.

Убедитесь, что морковь хорошо просушена перед хранением, чтобы предотвратить гниение.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете определить, когда собирать морковь и как ее сохранить для долгосрочного использования.