Для чего можно использовать микроволновку: 6 неочевидных вариантов

Как можно отстирать кухонные полотенца в микроволновке и подготовить землю для растений - пишет Информинг.





Микроволновую печь можно использовать для различных нестандартных задач в быту. Вот как сделать это в некоторых случаях. Рассказываем, как можно очистить губку от жира в микроволновке, а такеж почему при помощи нее можно спасти засохшую тушь.

Как сделать в домашних условиях пену для капучино

Если вы наслаждаетесь ароматным капучино, но у вас отсутствует капучинатор, то обычная микроволновая печь может оказаться вашим спасением. Просто подогрейте молоко, налейте его в контейнер и закройте крышкой. Тщательно встряхните в течение 20 секунд, затем поместите в микроволновку и разогревайте на максимальной мощности 30-40 секунд.





Сколько греть бекон в микроволновке

Если вы интересуетесь, сколько времени следует греть бекон в микроволновке, то у нас есть еще один полезный совет. Выложите кусочки бекона на плоскую тарелку, положите бумажные салфетки сверху и затем накройте их бумагой. Обжаривайте бекон в течение 20-30 секунд, и он станет хрустящим, а весь жир останется на салфетках.

Как прокалить землю для рассады





Опытные садоводы знают, что если посадить растения в зараженный грунт, то это может плохо сказаться на их росте. Чтобы избежать этой проблемы, прогрейте землю в микроволновке в бумажном пакете в течение 40 секунд. Можно использовать альтернативный метод с духовкой, но это займет больше времени.





Как правильно растопить мед и обезвредить лук

Если вас волнует вопрос о том, как правильно растопить застывший мед или как избежать слез при нарезке лука, то мы также предоставим ответы на эти запросы. Растопить кристаллизовавшийся мед можно очень просто в микроволновке, разложив его в глубокой тарелке и нагрев на 30 секунд, при условии, что вы следите за процессом, чтобы не допустить закипания.

Что касается лука, то чтобы избежать слез, очистите лук, обрежьте верхушку, переверните его и поместите в микроволновку. Прогрейте его в течение 30 секунд, затем дайте остыть и используйте для приготовления блюд.

Как стирать полотенца в микроволновке

Кухонные полотенца часто пачкаются от жира, пыли и различных жидкостей. Чтобы вернуть им первоначальный вид, не обязательно запускать стиральную машину, микроволновка справится с этой задачей. Сначала намочите полотенце, затем натрите его хозяйственным мылом и уложите в полиэтиленовый пакет. Поставьте пакет в микроволновку на две минуты без завязывания. Затем аккуратно выньте полотенце и ополосните его под проточной водой. Высушите естественным образом. Этот метод также подходит для очистки губок от жира. Просто увлажните губку моющим средством, поместите ее в микроволновку и "томите" две минуты, затем промойте под проточной водой, чтобы уничтожить все микробы.

Как восстановить тушь в микроволновке

Наконец, если у вас засохла тушь для ресниц, не торопитесь выбрасывать ее. Вам необходимо открыть флакон с тушью, поставить его на поддон микроволновки, а рядом разместить емкость с водой. Запустите микроволновку на средней мощности и установите таймер на 40 секунд.





Важно помнить, что перед использованием этого метода важно удостовериться, что на флаконе с тушью нет металлических элементов."











