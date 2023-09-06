Эксперты рассказали, введут ли в России обязательный ДНК-тест для отцов и чем это чревато

В России сейчас наблюдается сложная демографическая ситуация, что вызывает обеспокоенность в обществе. В связи с этим СМИ пишут о возможном обязательном введении ДНК-тестов для установления отцовства. Мнения на этот счет разделились: мужчины поддерживают такую идею, а женщины относятся к ней скептически.

Для проведения ДНК-теста на отцовство необходимы биологические образцы отца и ребенка. Это обычно кровь или слюна, и анализы должны проводиться при наличии свидетеля.

Но существуют юридические аспекты. Тест на отцовство может быть проведен анонимно без участия матери, но для юридической значимости результатов необходимо обратиться в суд. Если результат теста отрицательный, мужчина может подать иск в суд для оспаривания отцовства.

Однако введение обязательного ДНК-теста на определение отцовства вряд ли произойдет из-за его высокой стоимости, которая в среднем составляет 15000 рублей в Москве.

Отметим, что с психологической точки зрения подобная мера может оказаться негативной для женщин, так как она может вызвать недоверие и разрушить отношения пары. Об этом говорит психолог Александр Асмолов.