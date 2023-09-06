Эти растения отпугивают тараканов: поставьте их дома, и насекомые уйдут

Борьба с тараканами может быть сложной задачей, но использование природных средств, таких как растения с отпугивающими свойствами, может быть дополнительной мерой для уменьшения их присутствия в квартире. Важно помнить, что эти растения не являются единственным исключительным способом борьбы с тараканами, и они должны использоваться в сочетании с другими методами, такими как уборка и применение химических средств, для достижения наилучших результатов.

Вот несколько растений, которые могут помочь отпугивать тараканов:

Лавровый лист: Тараканы не переносят запах лаврового листа. Разложите лавровые листья в местах, где часто встречаются тараканы, такие как под умывальником, на столах и в шкафах. Пиретрум: Этот цветок отпугивает насекомых и воздействует на их нервную систему. Расставьте букеты пиретрума по квартире. Кошачья мята: Запах кошачьей мяты не нравится тараканам, но при этом приятен для людей. Разбросайте листья кошачьей мяты в местах, где часто бывают тараканы. Пижма: Это дикорастущий цветок, который можно использовать для борьбы с тараканами. Разложите цветки пижмы по дому или обработайте поверхности отваром из пижмы. Бузина: Ветки и листья бузины содержат вещества, вредные для тараканов. Разместите части растения в местах, где часто появляются тараканы.

Несмотря на отпугивающие свойства этих растений, следует помнить, что они не представляют собой единственный способ борьбы с тараканами.

Для эффективного устранения тараканов также рекомендуется проводить регулярную уборку, избегать оставления еды и мусора на виду, а также применять химические средства по необходимости.