Как утеплить деревянные и пластиковые окна: готовимся к зиме

Утеплять окна в доме или квартире рекомендуется уже сейчас, пока не наступили холода и заморозки. Представляем вашему вниманию несколько самых популярных способов.





Всем рекомендуется заранее подготовиться к зиме и утеплить окна. Утепление окон является важным шагом для сохранения тепла в помещении и снижения энергозатрат. Это можно сделать несколькими способами. Для деревяных и пластиковых окон советы будут разными.

Как и чем утеплить окна: универсальные советы

Используйте бумажную ленту: Заклейте щели и рамы окон бумажной лентой, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха. Используйте самоклеящиеся резиновые уплотнители: Вы можете купить самоклеящиеся резиновые уплотнители в строительных магазинах. Их можно наклеить на рамы окон, чтобы обеспечить более плотное закрытие окон и предотвратить проникновение холодного воздуха. Используйте энергосберегающую прозрачную пленку: Энергосберегающая пленка, наклеенная непосредственно на стекло, помогает уменьшить потери тепла. Эта пленка называется "третье стекло" и имеет термоизоляционные свойства. Пенополиэтилен или пенистый полиэтилен: Это недорогие самоклеящиеся материалы, которые можно использовать для теплоизоляции окон. Вы можете поместить их между рамами окон или на щели, а затем заклеить малярным скотчем или широким пластырем.

Как и чем утеплить окна в доме: универсальные советы

Используйте изоляционный материал: Двойные деревянные окна можно утеплить, используя изоляционные материалы, такие как вата, поролон или смоченная в воде туалетная бумага. Этот материал можно разместить между окнами по периметру рамы или на щелях, а затем заклеить малярным скотчем или широким пластырем. Установите резиновый уплотнитель на внутреннюю сторону створки: Это поможет обеспечить более герметичное закрытие окна и предотвратить проникновение холодного воздуха. Резиновый уплотнитель не мешает открытию окон. Используйте парафин: Если деревянные окна продуваются ветром, вы можете замазать щели парафином для окон. Растопите парафин и нанесите его на оконные рамы. Этот метод эффективен, но может потребовать времени и труда.

Чем утеплить пластиковые окна в квартире

Замените изношенные резиновые уплотнители: Если черные резиновые уплотнители в пластиковых окнах износились, замените их новыми. Вы можете сделать это самостоятельно, купив уплотнитель в строительном магазине, или обратиться в оконный сервис. Используйте герметик для окон: Герметик для окон может быть использован для заполнения щелей и трещин в пластиковых рамах окон. Для этого вам может потребоваться специальный пистолет для нанесения герметика.

Следуя этим советам, вы сможете значительно улучшить теплоизоляцию ваших окон и снизить потери тепла в зимний период. Это поможет сэкономить энергию и улучшить комфорт в помещении.