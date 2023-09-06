Yandex.RTB

Как утеплить деревянные и пластиковые окна: готовимся к зиме

Image 16+
Как утеплить деревянные и пластиковые окна: готовимся к зиме
В России
Фото из открытых источников

Утеплять окна в доме или квартире рекомендуется уже сейчас, пока не наступили холода и заморозки. Представляем вашему вниманию несколько самых популярных способов.


Всем рекомендуется заранее подготовиться к зиме и утеплить окна. Утепление окон является важным шагом для сохранения тепла в помещении и снижения энергозатрат.  Это можно сделать несколькими способами. Для деревяных и пластиковых окон советы будут разными.

Как и чем утеплить окна: универсальные советы

 

  1. Используйте бумажную ленту: Заклейте щели и рамы окон бумажной лентой, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха.

  2. Используйте самоклеящиеся резиновые уплотнители: Вы можете купить самоклеящиеся резиновые уплотнители в строительных магазинах. Их можно наклеить на рамы окон, чтобы обеспечить более плотное закрытие окон и предотвратить проникновение холодного воздуха.

  3. Используйте энергосберегающую прозрачную пленку: Энергосберегающая пленка, наклеенная непосредственно на стекло, помогает уменьшить потери тепла. Эта пленка называется "третье стекло" и имеет термоизоляционные свойства.

  4. Пенополиэтилен или пенистый полиэтилен: Это недорогие самоклеящиеся материалы, которые можно использовать для теплоизоляции окон. Вы можете поместить их между рамами окон или на щели, а затем заклеить малярным скотчем или широким пластырем.

Как и чем утеплить окна в доме: универсальные советы

Источник фото: издание Информинг 

  1. Используйте изоляционный материал: Двойные деревянные окна можно утеплить, используя изоляционные материалы, такие как вата, поролон или смоченная в воде туалетная бумага. Этот материал можно разместить между окнами по периметру рамы или на щелях, а затем заклеить малярным скотчем или широким пластырем.

  2. Установите резиновый уплотнитель на внутреннюю сторону створки: Это поможет обеспечить более герметичное закрытие окна и предотвратить проникновение холодного воздуха. Резиновый уплотнитель не мешает открытию окон.

  3. Используйте парафин: Если деревянные окна продуваются ветром, вы можете замазать щели парафином для окон. Растопите парафин и нанесите его на оконные рамы. Этот метод эффективен, но может потребовать времени и труда.

Чем утеплить пластиковые окна в квартире

Источник фото: издание Информинг 

  1. Замените изношенные резиновые уплотнители: Если черные резиновые уплотнители в пластиковых окнах износились, замените их новыми. Вы можете сделать это самостоятельно, купив уплотнитель в строительном магазине, или обратиться в оконный сервис.

  2. Используйте герметик для окон: Герметик для окон может быть использован для заполнения щелей и трещин в пластиковых рамах окон. Для этого вам может потребоваться специальный пистолет для нанесения герметика.

Следуя этим советам, вы сможете значительно улучшить теплоизоляцию ваших окон и снизить потери тепла в зимний период. Это поможет сэкономить энергию и улучшить комфорт в помещении.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Простое средство отмоет стеклянные крышки от жира: замочите на 15 минут

Сегодня, 10:53

От накипи и плесени не останется и следа: лайфхак, как почистить стиральную машину

Сегодня, 10:49

Найдется в шкафчике любой хозяйки: что делать, если кончилась бумага для выпечки

Сегодня, 10:40

Как применять уксус в огороде: 6 неочевидных вариантов

Сегодня, 09:35

Эти растения отпугивают тараканов: поставьте их дома, и насекомые уйдут

Сегодня, 09:25

Для чего можно использовать микроволновку: 6 неочевидных вариантов

Сегодня, 08:51

Как утеплить деревянные и пластиковые окна: готовимся к зиме

Сегодня, 08:02

Как очистить вещи из секонд-хенда от чужой энергетики: 4 надежных варианта

Вчера, 22:52

В Башкирии зафиксирована редкая инфекция, которой легко заразиться

Вчера, 21:20

Как хранить лук в городской квартире: полезные советы для хозяюшек

Вчера, 11:28

Сода вместо стирального порошка: чудо-средство опытных хозяюшек

Вчера, 10:42

В каком месяце убирать морковь: точные сроки и главные правила

Вчера, 10:39

Какие грибы можно собирать сейчас: 5 съедобных экземпляров сентября

Вчера, 10:19

Как заставить быстро покраснеть помидоры: 3 проверенных способа

Вчера, 10:14

Чем мульчировать огород и сад осенью: 6 лучших вариантов для защиты почвы

Вчера, 10:08

Без жира и нагара: топ-3 копеечных способа быстро очистить сковороду

Вчера, 09:37

Для чего добавляют аспирин при стирке: 4 неочевидных причины

Вчера, 09:28

Пролежат до весны: как правильно хранить свежие и соленые огурцы

Вчера, 09:24

Прайм: осенью в России могут резко вырасти цены на мясо, хлеб, сахар, рыбу

4-09-2023, 21:43

Как приготовить кофе в турке: подробная инструкция

4-09-2023, 21:41

Ходаковский: Под Новодонецким минные поля утратили эффективность, противник высадил десант практически без потерь
  • Вчера, 09:48

Ходаковский: Под Новодонецким минные поля утратили эффективность, противник высадил десант практически без потерь

Южнодонецкое направление фронта во вторник, 5 сентября, снова стало «горячим». Противник снова наступает и на минные заграждения там российским

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного
  • 3-09-2023, 11:48

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного

Сводка из фронтов от военного корреспондента Семена Пегова и команды Телеграм-канала WarGonzo по состоянию на утро воскресенья, 3 сентября 2023 года,

Прайм: осенью в России могут резко вырасти цены на мясо, хлеб, сахар, рыбу
  • 4-09-2023, 21:43

Прайм: осенью в России могут резко вырасти цены на мясо, хлеб, сахар, рыбу

Россияне должны быть готовыми к увеличению стоимости не только импортных товаров, но и продуктов питания. На основные категории ожидается

Санду: у Молдавии нет долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом»
  • 3-09-2023, 17:18

Санду: у Молдавии нет долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом»

Президент Молдавии опровергла миллионный долг перед "Газпромом": Международная аудиторская компания не нашла долга в 800 миллионов долларов"

Ученые США создали укол, который может избавить от алкоголизма
  • Вчера, 21:11

Ученые США создали укол, который может избавить от алкоголизма

Американские ученые объявили о разработке укола для борьбы с алкогольной зависимостью. В ходе экспериментов на обезьянах было продемонстрировано, что

Разработчики из NASA приблизили создание летающих машин к реальности
  • 3-09-2023, 17:08

Разработчики из NASA приблизили создание летающих машин к реальности

Новый прорыв в мире летающих машин: Epiphany Transporter Более столетия человечество мечтает о летающих автомобилях. Но до сих пор их создание