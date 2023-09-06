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Найдется в шкафчике любой хозяйки: что делать, если кончилась бумага для выпечки

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Найдется в шкафчике любой хозяйки: что делать, если кончилась бумага для выпечки
В России
Фото из открытых источников

Можно ли заменять бумагу для выпечки фольгой, а аткже какие бывают варианты - узнайте в новой статье Информинг.


Чем можно заменить пергаментную бумагу для бисквита или другой выпечки

Чтобы заменить пергаментную бумагу при выпечке, вы можете использовать следующие варианты.

Источник фото: Информинг 

  1. Канцелярская калька: Она обычно достаточно гладкая, чтобы предотвратить прилипание теста.

  2. Обычная офисная бумага: Вполне подходящая замена, но обратите внимание, чтобы бумага не имела печатей или красок, которые могут выделять вредные вещества при нагреве.

  3. Пищевой пергамент: Иногда в супермаркетах можно найти пакеты для выпечки, которые изготовлены из пищевого пергамента. Они подходят для замены обычной пергаментной бумаги.

  4. Пакеты или рукава для запекания: Эти специальные средства также могут использоваться вместо пергаментной бумаги.

  5. Пакет из-под муки: Если у вас есть пакеты, в которых хранились продукты, такие как мука, они могут служить временной заменой пергаментной бумаги.

Обязательно помните, что при использовании заменителей пергаментной бумаги важно следить за температурой выпечки и временем приготовления, так как разные материалы могут реагировать по-разному на высокие температуры.

Можно ли делать выпечку на фольге - мнения и нюансы

Источник фото: Информинг 

Фольгу лучше не использовать в качестве замены пергаментной бумаги при выпечке, так как она может окисляться и влиять на вкус продукта.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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