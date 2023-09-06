Найдется в шкафчике любой хозяйки: что делать, если кончилась бумага для выпечки

Южнодонецкое направление фронта во вторник, 5 сентября, снова стало «горячим». Противник снова наступает и на минные заграждения там российским
Сводка из фронтов от военного корреспондента Семена Пегова и команды Телеграм-канала WarGonzo по состоянию на утро воскресенья, 3 сентября 2023 года,
Россияне должны быть готовыми к увеличению стоимости не только импортных товаров, но и продуктов питания. На основные категории ожидается
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