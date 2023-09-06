Ни разводов, ни пыли: лайфхак, как отмыть грязные окна с улицы

Как помыть окна снаружи на высоком этаже так, чтобы стекла были чистыми, да и самой не выпасть - читайте в материале Информинг.





Несколько раз в году необходимо тщательно мыть окна, избавляя их от грязи и пыли. Внутри очистить стекло проще, но важно не забывать и о наружной стороне, чтобы "дверца" в социальную жизнь выглядела привлекательно. Расскажет, как помыть окна с улицы на высоком этаже или в частном доме.

Как помыть окна снаружи балкона, если живешь высоко

Деревянные окна на балконе можно разобрать и помыть в комнате, а затем вставить конструкцию обратно;

купите телескопическую швабру - она гораздо эффективнее и длиннее обычной, к тому же, моет окна снаружи тщательнее;

магнитная щетка - приспособление с двумя губками, одна крепится снаружи окна, а вторая - изнутри, поэтому ею можно быстро и удобно вымыть стекла.

Эти три простых совета помогут вам безопасно отмыть стекла окон с внешней стороны, сохранив здоровье и достигнув желаемого результата. В крайнем случае можно всегда обратиться в клининговую компанию - там специалисты точно знают, как помочь вам избавиться от таких загрязнений.

Чем помыть окна, чтобы блестели снаружи - народные средства

Если вы все-таки решили сделать уборку самостоятельно и не знаете, как убрать грязь так, чтобы она долго не возвращалась - мы предлагаем несколько проверенных вариантов:

добавить немного средства для мытья посуды в чистую воду;

растворить 2 ч.л уксуса или нашатыря в воде;

смешать спирт и уксус в равных пропорциях, а также 100 гр кукурузного крахмала - кашицей натереть стекла.

Также можно воспользоваться проверенными магазинными средствами для очистки стекол - они стабильно хорошо помогают избавляться от загрязнений.

Как мыть окна с внешней стороны - подробная инструкция

Выбрать инструмент для мытья стекол и определиться со средством - это 50% успеха, но важно также и соблюдать последовательность действий:

тщательно вымыть внутреннюю сторону окон прежде, чем мыть внешнюю;

использовать две емкости - в одной будет моющее, в другой - чистая вода;

почистить створки с внешней и внутренней стороны;

счищать грязь с дальнего угла по направлению к себе.

Помните, что после каждого этапа снятия грязи с окна нужно протирать его чистой губкой или тряпкой, счищая пыль. В конце протрите стекло сухой тряпкой, чтобы не осталось разводов или кусочков ворса.