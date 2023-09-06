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От накипи и плесени не останется и следа: лайфхак, как почистить стиральную машину

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От накипи и плесени не останется и следа: лайфхак, как почистить стиральную машину
В России
Фото из открытых источников

Сколько необходимо соды для полной чистки стиральной машины, а также что еще можно применять вместе с ней в домашних условиях - узнайте в новом материале издания Информинг.


Для чистки стиральной машины можно использовать как соду, так и уксус, а также комбинацию соды и уксуса с лимонной кислотой. Вот только существует несколько главных правил, как это можно сделать.

Как почистить стиральную машину от запаха содой

  1. Используйте кальцинированную соду для лучших результатов.

  2. Засыпьте 100 граммов кальцинированной или 200 граммов пищевой соды в отсек для порошка внутри стиральной машины.

  3. Запустите машину без белья на цикле стирки с температурой воды от 40 до 60°C на 30-40 минут.

  4. Через 20 минут остановите машину и подождите 2-3 часа.

  5. Затем доведите цикл стирки до конца.

  6. Вы также можете добавлять кальцинированную соду каждый раз во время стирки одежды, чтобы помочь смягчить жесткую воду.

Как почистить стиральную машину с уксусом

Источник фото: Информинг 

  1. Вылейте 200 мл 9% уксуса в отсек для кондиционера стиральной машины.

  2. Запустите машину без белья на самом длительном цикле стирки при максимальной температуре.

  3. Через 20 минут остановите машину и подождите 1.5-2 часа.

  4. Затем доведите цикл стирки до конца.

  5. После завершения процесса стирки тщательно вымойте барабан и дверцу стиральной машины чистой теплой водой, чтобы убрать запах уксуса.

Чистка стиральной машины содой и уксусом с лимонной кислотой

  1. Смешайте 1 столовую ложку пищевой соды и 1 столовую ложку лимонной кислоты, растворив их в 100 мл воды.

  2. Вылейте эту смесь в отсек для кондиционера стиральной машины.

  3. Вылейте также 200 мл 9% уксуса в барабан стиральной машины.

  4. Запустите машину на самом длительном цикле стирки при максимальной температуре.

  5. Через 20 минут остановите машину и подождите 2 часа.

  6. Затем доведите цикл стирки до конца.

  7. В конце процесса протрите все резиновые части стиральной машины слабым раствором уксуса и теплой водой, а затем запустите машину на самом коротком цикле стирки.

Эти методы помогут поддерживать стиральную машину в чистоте и устранять накипь, плесень и неприятные запахи.


Источник фото: Информинг 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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