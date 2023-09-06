От накипи и плесени не останется и следа: лайфхак, как почистить стиральную машину

Сколько необходимо соды для полной чистки стиральной машины, а также что еще можно применять вместе с ней в домашних условиях - узнайте в новом материале издания Информинг.
Для чистки стиральной машины можно использовать как соду, так и уксус, а также комбинацию соды и уксуса с лимонной кислотой. Вот только существует несколько главных правил, как это можно сделать.
Как почистить стиральную машину от запаха содой
-
Используйте кальцинированную соду для лучших результатов.
-
Засыпьте 100 граммов кальцинированной или 200 граммов пищевой соды в отсек для порошка внутри стиральной машины.
-
Запустите машину без белья на цикле стирки с температурой воды от 40 до 60°C на 30-40 минут.
-
Через 20 минут остановите машину и подождите 2-3 часа.
-
Затем доведите цикл стирки до конца.
-
Вы также можете добавлять кальцинированную соду каждый раз во время стирки одежды, чтобы помочь смягчить жесткую воду.
Как почистить стиральную машину с уксусом
-
Вылейте 200 мл 9% уксуса в отсек для кондиционера стиральной машины.
-
Запустите машину без белья на самом длительном цикле стирки при максимальной температуре.
-
Через 20 минут остановите машину и подождите 1.5-2 часа.
-
Затем доведите цикл стирки до конца.
-
После завершения процесса стирки тщательно вымойте барабан и дверцу стиральной машины чистой теплой водой, чтобы убрать запах уксуса.
Чистка стиральной машины содой и уксусом с лимонной кислотой
-
Смешайте 1 столовую ложку пищевой соды и 1 столовую ложку лимонной кислоты, растворив их в 100 мл воды.
-
Вылейте эту смесь в отсек для кондиционера стиральной машины.
-
Вылейте также 200 мл 9% уксуса в барабан стиральной машины.
-
Запустите машину на самом длительном цикле стирки при максимальной температуре.
-
Через 20 минут остановите машину и подождите 2 часа.
-
Затем доведите цикл стирки до конца.
-
В конце процесса протрите все резиновые части стиральной машины слабым раствором уксуса и теплой водой, а затем запустите машину на самом коротком цикле стирки.
Эти методы помогут поддерживать стиральную машину в чистоте и устранять накипь, плесень и неприятные запахи.
Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей