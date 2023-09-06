Простое средство отмоет стеклянные крышки от жира: замочите на 15 минут

Как легко и без особых усилий отмыть стеклянные крышки от сковород или кастрюль, чтобы они вновь стали чистыми и прозрачными - узнайте на Информинг.





Чтобы эффективно очистить стеклянные крышки от жира и гари, вы можете воспользоваться следующими методами

Как отмыть стеклянные крышки хозяйственным мылом и содой

Поставьте крышки в большую кастрюлю или же емкость, которая подходит для ваших крышек.

Залейте их водой и поставьте на огонь.

Добавьте в воду 5 столовых ложек соды, 1 ложку тертого хозяйственного мыла и 3 ложки уксуса.

Доведите воду до кипения и кипятите крышки в этом растворе в течение 15 минут.

Затем протрите крышки железной губкой.

Как отмыть крышку от сковороды средством для мытья посуды

Подготовьте большую емкость, в которую поместятся крышки.

Влейте в эту емкость кипяток и добавьте 5 столовых ложек соды, а также 100 г средства для мытья посуды.

Выложите крышки в этот раствор и оставьте их на 1 час.

После этого, остатки жира можно легко удалить, протирая крышки железной губкой.

Как очистить стеклянную кастрюлю с помощью перекиси водорода

Залейте крышку с одной стороны перекисью водорода и оставьте на 10 минут.

Затем переверните крышку и залейте перекисью водорода с другой стороны.

Труднодоступные места можно протереть ватой, смоченной в перекиси.

После этого протрите стеклянную крышку губкой и промойте под проточной водой.

Выберите подходящий для вас метод и следуйте указанным шагам, чтобы успешно очистить стеклянные крышки от жира и гари.