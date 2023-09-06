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Синоптики рассказали, какой будет осень в Екатеринбурге и области

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Синоптики рассказали, какой будет осень в Екатеринбурге и области
В России
Фото из открытых источников

Согласно прогнозам специалистов из Североевразийского климатического центра, Свердловская область в этом году может ожидать относительно теплую осень, хотя осадки будут более обильными, чем обычно. Прогноз был составлен на основе численных моделей, предоставленных Главной геофизической обсерваторией, Гидрометцентром и Институтом вычислительной математики Российской академии наук.

По данным главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, в октябре и ноябре количество осадков будет выше среднего. Ообычно первый снег выпадает в городе в первой декаде ноября, но в этом году не стоит ожидать его раньше середины октября.

Что касается сентября, эксперты прогнозируют, что этот месяц будет теплее, чем обычно, но с частыми дождями. По данным сервиса Accuweather, дожди продолжатся до 18 сентября. Затем погода станет более осенней, максимальная температура составит +11 градусов днем, а ночью возможны заморозки в Екатеринбурге.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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