Выключите это немедленно: что в квартире больше всего мотает свет

Порой счета в платежках могут людей шокировать. Информинг рассказывает, как можно снизить потребление в дом и квартире электроэнергии.





Действительно, иногда бытовая техника может значительно увеличивать расходы на электроэнергию. Вот несколько способов, как можно уменьшить потребление электроэнергии в квартире.

Что отключать на ночь, чтобы уменьшить счет за электроэнергию

Бойлер: Выключение бойлера на ночь может сэкономить значительное количество электроэнергии, так как он не будет поддерживать постоянную температуру горячей воды в течение ночи. Компьютер: Компьютеры, особенно настольные ПК, потребляют много энергии. Выключение их на ночь или использование режима гибернации может помочь сократить расходы. Телевизор: Если вы засыпаете перед телевизором и не собираетесь смотреть его всю ночь, лучше выключите его, чтобы избежать излишних затрат энергии. Wi-Fi-роутер: Ночью Wi-Fi-роутер не используется, поэтому его можно безопасно выключать. Это также может помочь продлить срок службы устройства. Зарядка для смартфона: Заряжать смартфон всю ночь не только неэффективно, но также может негативно сказаться на сроке службы аккумулятора. Лучше заряжать устройство ближе к утру. Мелкие бытовые приборы: К мелким бытовым приборам, таким как микроволновка, кофемашина и тостер, также следует относиться осторожно. Если вы их не используете ночью, лучше отключайте их от сети. Удлинители: Подключенные к удлинителям электроприборы могут потреблять энергию, даже если они выключены. Поэтому удлинители лучше отключать или вынимать вилки приборов, когда они не используются.

Эти простые шаги могут помочь вам уменьшить потребление электроэнергии и сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги.



